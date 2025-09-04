基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

基隆建德國中以成立「棒球隊」名義宣傳招生，但家長投訴開學之後才發現學校沒有棒球隊，連棒球社團都沒有，大失所望。建德國中回應，因為建德國小棒球隊有一半的人去念汐止秀峰國中，造成人數不足無法組隊，會規畫先成立棒球社團。

基隆市棒球委員會主委劉韋巡表示，有建德國中家長投訴，他們的小孩原先是建德國小棒球隊，但在國小六年級準備升學時，因基隆在國中銜接棒球隊相較新北資源比較缺乏，以往通常到汐止秀峰國中升學為主。

劉韋巡說，家長反映先前建德國中校方有承諾要成立棒球校隊，吸引家長讀建德國中，但開學後才發現根本沒有棒球校隊，連棒球社團都沒有，只有樂樂棒球社，但樂樂棒球社，但與棒球完全不同，家長投訴後校方冷回應，他建議先成立社團再研議成立棒球隊，避免棒球人才流落外縣市。

建德國中校長沈俊光表示，當時是希望建德國小棒球隊整隊可以到建德國中成立一隊，延續升學並參加比賽，但後來有一半的學生去念秀峰體育班，造成人數不足，學校會先規畫社團，已向教育處申請相關經費，把事情圓滿解決。

市府教育處指出，有關家長反映建德國中以棒球隊成立對外招生疑義，經瞭解建德國中棒球發展是屬於學校社團性質，與建德國小的棒球社團銜接，以培養學生運動習慣、個人興趣及增進體適能為方向，非屬體育班或運動團隊以競技成績為導向的性質。

教育處說，學校體育發展需要時間累積，基隆市學校棒球專項114學年度擇定信義國中為棒球重點發展學校，信義國中也首次突破以運動績優方式進行招生；另外有7所國小、2所國中、1所高中則以社團方式培育對棒球運動有興趣的孩子。

市府搭配體育署深耕基層棒球扎根工作計畫，辦理學生棒球交流賽、夏令營，及社區學生棒球等多元發展活動，各級學校對各類運動發展如有需求，市府均會給予經費等相關支持，鼓勵學生多元運動發展。有關建德國中的棒球發展，市府將持續提供相關資源，協助學校共同解決，以維護學生對棒球運動的興趣與熱愛。 劉韋巡說，家長反映先前建德國中校方有承諾要成立棒球校隊，吸引家長讀建德國中，但開學後才發現根本沒有棒球校隊。記者游明煌／翻攝

