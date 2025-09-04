快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
建德國中校長沈俊光說，因為建德國小棒球隊有一半的人去念汐止秀峰國中，造成人數不足無法組隊，會規畫先成立棒球社團。記者游明煌／翻攝
建德國中校長沈俊光說，因為建德國小棒球隊有一半的人去念汐止秀峰國中，造成人數不足無法組隊，會規畫先成立棒球社團。記者游明煌／翻攝

基隆德國中以成立「棒球隊」名義宣傳招生，但家長投訴開學之後才發現學校沒有棒球隊，連棒球社團都沒有，大失所望。建德國中回應，因為建德國小棒球隊有一半的人去念汐止秀峰國中，造成人數不足無法組隊，會規畫先成立棒球社團。

基隆市棒球委員會主委劉韋巡表示，有建德國中家長投訴，他們的小孩原先是建德國小棒球隊，但在國小六年級準備升學時，因基隆在國中銜接棒球隊相較新北資源比較缺乏，以往通常到汐止秀峰國中升學為主。

劉韋巡說，家長反映先前建德國中校方有承諾要成立棒球校隊，吸引家長讀建德國中，但開學後才發現根本沒有棒球校隊，連棒球社團都沒有，只有樂樂棒球社，但樂樂棒球社，但與棒球完全不同，家長投訴後校方冷回應，他建議先成立社團再研議成立棒球隊，避免棒球人才流落外縣市。

建德國中校長沈俊光表示，當時是希望建德國小棒球隊整隊可以到建德國中成立一隊，延續升學並參加比賽，但後來有一半的學生去念秀峰體育班，造成人數不足，學校會先規畫社團，已向教育處申請相關經費，把事情圓滿解決。

市府教育處指出，有關家長反映建德國中以棒球隊成立對外招生疑義，經瞭解建德國中棒球發展是屬於學校社團性質，與建德國小的棒球社團銜接，以培養學生運動習慣、個人興趣及增進體適能為方向，非屬體育班或運動團隊以競技成績為導向的性質。

教育處說，學校體育發展需要時間累積，基隆市學校棒球專項114學年度擇定信義國中為棒球重點發展學校，信義國中也首次突破以運動績優方式進行招生；另外有7所國小、2所國中、1所高中則以社團方式培育對棒球運動有興趣的孩子。

市府搭配體育署深耕基層棒球扎根工作計畫，辦理學生棒球交流賽、夏令營，及社區學生棒球等多元發展活動，各級學校對各類運動發展如有需求，市府均會給予經費等相關支持，鼓勵學生多元運動發展。有關建德國中的棒球發展，市府將持續提供相關資源，協助學校共同解決，以維護學生對棒球運動的興趣與熱愛。

劉韋巡說，家長反映先前建德國中校方有承諾要成立棒球校隊，吸引家長讀建德國中，但開學後才發現根本沒有棒球校隊。記者游明煌／翻攝
劉韋巡說，家長反映先前建德國中校方有承諾要成立棒球校隊，吸引家長讀建德國中，但開學後才發現根本沒有棒球校隊。記者游明煌／翻攝

德國 運動 基隆

延伸閱讀

普度品變愛心 新北汐止下寮福興宮捐崇義棒球隊物資

賴總統接見3冠軍棒球隊 宣布發行東園國小紀念郵票

總統接見棒球冠軍隊讚少年英雄 國家因你們閃閃發亮

基隆回收率連續多年低於全國平均值 紙容器等混入垃圾丟棄

相關新聞

基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

基隆建德國中以成立「棒球隊」名義宣傳招生，但家長投訴開學之後才發現學校沒有棒球隊，連棒球社團都沒有，大失所望。建德國中回...

呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握...

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

由兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。