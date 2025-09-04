新壽基金會「新學伴關係」 辦體驗式理財課程
新光人壽慈善基金會與FLY Taiwan（Financial Literacy for the Youth）合作邁入第3年，今年攜手推出「新學伴關係理財課程」，以「財富自由桌遊」為形式，為來自財團法人博幼社會福利基金會的40名小筆友，帶來一場獨特的體驗式理財學習。透過遊戲，小筆友們學習如何管理金錢，規劃收入與支出，並獲得實際賺取與管理財務的寶貴機會。
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈自2008年起推動企業內部書信筆友計畫，將大筆友與來自弱勢家庭的小筆友配對，作為他們的人生導師。從過往近200位小筆友的書信中發現，許多偏鄉孩童因家庭背景的影響，對理財的了解較為薄弱，因此基金會開辦理財課程，至今已經進行了3年。
在今年的課程中，教學形式從傳統的授課轉變為更具互動性的體驗式學習，透過「財富自由桌遊」，讓學生模擬如何規劃金錢、管理收入與支出，進一步體驗財務規劃的實際重要性。新光人壽慈善基金會表示，課程不僅讓孩子們在遊戲中模擬如何使用金錢，更重要的是課後的「實踐」環節，讓學生親自進行預算分配、消費選擇及記帳練習。
新光人壽慈善基金會表示，理財教育不僅是數字的計算，更是一種選擇與責任的訓練，幫助學生全方位發展理財能力。希望孩子們能在課程中萌發正確的理財觀念，為未來的金錢觀奠定基礎。新光人壽慈善基金會除了舉辦理財課程外，還提供音樂、烘焙、運動、農業等多樣化課程，目的在於幫助孩子深入理解並應用所學，期待他們在未來展現亮眼的表現。
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪「最佳辯士」遭5校封殺首曝心路歷程 因媽媽1句話拚分科逆轉勝
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言