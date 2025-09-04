新壽基金會「新學伴關係」 辦體驗式理財課程

新光人壽慈善基金會與FLY Taiwan（Financial Literacy for the Youth）合作邁入第3年，今年攜手推出「新學伴關係理財課程」，以「財富自由桌遊」為形式，為來自財團法人博幼社會福利基金會的40名小筆友，帶來一場獨特的體驗式理財學習。透過遊戲，小筆友們學習如何管理金錢，規劃收入與支出，並獲得實際賺取與管理財務的寶貴機會。

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈自2008年起推動企業內部書信筆友計畫，將大筆友與來自弱勢家庭的小筆友配對，作為他們的人生導師。從過往近200位小筆友的書信中發現，許多偏鄉孩童因家庭背景的影響，對理財的了解較為薄弱，因此基金會開辦理財課程，至今已經進行了3年。

在今年的課程中，教學形式從傳統的授課轉變為更具互動性的體驗式學習，透過「財富自由桌遊」，讓學生模擬如何規劃金錢、管理收入與支出，進一步體驗財務規劃的實際重要性。新光人壽慈善基金會表示，課程不僅讓孩子們在遊戲中模擬如何使用金錢，更重要的是課後的「實踐」環節，讓學生親自進行預算分配、消費選擇及記帳練習。

新光人壽慈善基金會表示，理財教育不僅是數字的計算，更是一種選擇與責任的訓練，幫助學生全方位發展理財能力。希望孩子們能在課程中萌發正確的理財觀念，為未來的金錢觀奠定基礎。新光人壽慈善基金會除了舉辦理財課程外，還提供音樂、烘焙、運動、農業等多樣化課程，目的在於幫助孩子深入理解並應用所學，期待他們在未來展現亮眼的表現。

商品推薦