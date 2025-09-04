快訊

普度品變愛心 新北汐止下寮福興宮捐崇義棒球隊物資

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
福興宮第二年到崇義高中愛心送暖，物資袋裡是福興宮滿滿的愛心。 圖／觀天下有線電視提供
福興宮第二年到崇義高中愛心送暖，物資袋裡是福興宮滿滿的愛心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的文化里福興宮愛心滿滿，除了捐獎助學金給青山國中小幫助清寒學子，廟方在中元普度後，今(4)日將普度後的物資，捐給崇義高中棒球隊，滿滿的物資袋裡有麵條、罐頭、八寶粥等等，並且送上2萬元的獎助學金，希望幫球員們補充營養，好好打球，爭取更好的成績。

今天一早，包括汐止區長林慶豐、文化里福興宮一行人把物資送到了崇義高中，尤其這幾年學校棒球隊成績越來越好，廟方希望一點小小的心意，讓球員們在辛苦練習，肚子餓了，有東西吃補充一下營養還有體力，在每一次比賽都有更好的成績，這是福興宮第二年到崇義高中愛心送暖，物資袋裡是福興宮滿滿的愛心，學校也頒發感謝狀表示感謝。

汐止下寮福興宮主委陳清榮說，每一年都會辦中元普度，普度後都會有些供品，這兩年都會捐贈給崇義高中，希望讓孩子們在訓練時，肚子餓了有東西可以吃。

文化里長余寶聰提到，今天和福興宮管委會一行人來捐普度物資，因為崇義高中有球隊，而且學生剛好都在成長，廟普度的供品、還有香客捐出來的，包括廟的，全部捐給崇義高中，孩子們在成長需要營養，盡一點微薄之力，給他們加油，希望球隊繼續為學校爭光。

汐止區長林慶豐表示，非常榮幸陪同福興宮的主委及總幹事、以及委員們到崇義高中來捐贈物資及獎助學金，特別要感謝福興宮照顧地方學子不遺餘力，也要謝謝校長及總教練帶領球隊及舞蹈團，在汐止區大大小小活動，賣力的演出，為汐止爭光，希望棒球隊成績能更加出色，爭取更好的榮譽。

崇義高中校長陳春色指出，今天非常高興汐止區長林慶豐、福興宮陳主委及文化里長余寶聰到學校來捐贈物資以及助學金，無限的感謝。

汐止 普度 愛心

