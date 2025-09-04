新北淡水新興國小走廊圍牆改善 學生開學安心學習

新北市淡水區新興國小，今年初新北市議員陳偉杰與校長到校園當中會勘，針對學校走廊圍牆的部份來討論如何改善，包括了校園圍牆高度法規必需達到125公分，還有部份還是使用欄杆式，學童容易將頭手伸過牆外，安全也有疑慮，因此議員爭取近百萬元經費，目前也已經全數完工，讓學生開學有個更安全的學習環境。

市議員陳偉杰表示，這次共裝設了304片的牆面隔板，把欄杆式的缺口補上，另外學校在過去施工前，有許多大樓教室外的走廊圍牆，還有樓梯間的女兒牆，高度都是只有120公分明顯不符合125公分高的規定，這次也都一併來進行改善。

校長表示，由於目前，但由於學校是35年前所興建的校舍，因此圍牆高度原本是不符合法規，還有欄杆式的牆面，也有安全問題，非常感謝市議員的協助，家長會參與並且提問題，讓學校將所有不符合規定的女兒牆來做改善並且補足高度，提供學生更安全，家長更放心的學習環境。

商品推薦