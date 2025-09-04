新北汐止金龍國小過祖父母節 阿公阿嬤帶孫上學送蛋糕

為了響應國家「祖父母節」的推動，汐止區金龍國小在開學後，舉辦為期一週的「祖父母節暨祖孫週」系列活動，今(4)日只要阿公阿嬤送孫子上學，不但能夠拍張合照留念，並且送上小蛋糕，透過多元豐富的方式，鼓勵祖孫代間互動，並深化敬老尊賢的家庭美德。

一大早，校長及家長會還有志工就站在校門口，迎接孩子們上學，而這一天很不一樣，為了響應國家「祖父母節」的推動，金龍國小舉辦「溫馨祖孫情，幸福到校行」的祖孫節活動，遇到阿公阿嬤帶著孫子來上學的，校長就提醒別忘了到川堂拍張照片，領取小蛋糕。

活動以「感恩」與「傳承」為核心精神，舉辦祖父母陪同學生上學的特別活動，當天早上7:20至8:00，前40組的祖孫到校，就可以在穿堂設置的溫馨背板前合影留念，記錄下珍貴的時刻，並且免費獲得一份別具意義的澳洲傳統甜點—萊明頓蛋糕，此活動結合了學校國際文教中心的主題展覽，旨在透過美食文化，為祖孫之間創造獨特的共同回憶。

金龍國小校長呂金榮表示，希望透過教育搭起世代交流的橋梁，讓孩子們能更深刻地理解祖父母在家庭中的價值。這次活動不僅僅是慶祝，更是希望喚起社會對高齡化議題的關注，建立一個親善、無年齡歧視的共融社會。

金龍國小「祖父母節暨祖孫週」的推動，旨在彰顯祖父母在家庭與社會中的重要角色，期盼藉此鼓勵家庭重視世代情感的傳承，並將「孝親尊長」的美德延續下去。

