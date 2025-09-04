呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握空品狀況。市長張善政稱讚，該系統讓學生學習更安心、家長更放心，第一階段在23間國小試辦、服務逾4萬學童，明年會再推廣到72校。

張善政今在市政會議表示，新學期開學，市府除了持續關注校園營養午餐品質外，也同步推出全國首創的「校園空氣儀表板」，不僅能查看當下數據，還能預測未來3天空品狀況。若校園舉辦運動會等大型活動，學校即可事前依相關資訊評估調整規劃，降低學童暴露於不良空氣品質的風險。

張善政表示，市府將依監測結果啟動應變措施，如加強工地或工廠灑水降塵，以改善周邊空品，目前已有23所學校完成系統建置，超過4萬名學生受惠，明年將再擴大至72所學校，進一步守護更多學童的健康與學習環境。

張善政說，桃園作為工業大城，交通繁忙，空品改善刻不容緩，市府除了積極導入「校園空氣儀表板」，也已布建逾1000只空氣品質感測器，並推動肺癌篩檢，與中央大學簽署環境治理暨智慧防災MOU，共同推動空品監測與研究。

環保局表示，「校園空氣儀表板」可即時監測PM2.5與溫度，為學校、家長及學童提供視覺化的儀表板及網頁查詢，儀表板採用不同顏色顯示分級，若儀表板亮起橘燈或紅燈，便代表空氣品質不佳，學校可依據指引建議調整課程、活動，並指示師生採取必要防護措施，市府也會立即啟動應變措施，如加強工地灑水降塵等管制措施，確保學童在最短時間內獲得保護。 桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，讓師長及學童隨時掌握空品狀況。圖／市府提供

商品推薦