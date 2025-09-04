快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，讓師長及學童隨時掌握空品狀況。圖／市府提供
桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，讓師長及學童隨時掌握空品狀況。圖／市府提供

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握空品狀況。市長張善政稱讚，該系統讓學生學習更安心、家長更放心，第一階段在23間國小試辦、服務逾4萬學童，明年會再推廣到72校。

張善政今在市政會議表示，新學期開學，市府除了持續關注校園營養午餐品質外，也同步推出全國首創的「校園空氣儀表板」，不僅能查看當下數據，還能預測未來3天空品狀況。若校園舉辦運動會等大型活動，學校即可事前依相關資訊評估調整規劃，降低學童暴露於不良空氣品質的風險。

張善政表示，市府將依監測結果啟動應變措施，如加強工地或工廠灑水降塵，以改善周邊空品，目前已有23所學校完成系統建置，超過4萬名學生受惠，明年將再擴大至72所學校，進一步守護更多學童的健康與學習環境。

張善政說，桃園作為工業大城，交通繁忙，空品改善刻不容緩，市府除了積極導入「校園空氣儀表板」，也已布建逾1000只空氣品質感測器，並推動肺癌篩檢，與中央大學簽署環境治理暨智慧防災MOU，共同推動空品監測與研究。

環保局表示，「校園空氣儀表板」可即時監測PM2.5與溫度，為學校、家長及學童提供視覺化的儀表板及網頁查詢，儀表板採用不同顏色顯示分級，若儀表板亮起橘燈或紅燈，便代表空氣品質不佳，學校可依據指引建議調整課程、活動，並指示師生採取必要防護措施，市府也會立即啟動應變措施，如加強工地灑水降塵等管制措施，確保學童在最短時間內獲得保護。

桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，讓師長及學童隨時掌握空品狀況。圖／市府提供
桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，讓師長及學童隨時掌握空品狀況。圖／市府提供

校園 張善政 空氣品質

延伸閱讀

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

相關新聞

呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握...

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

由兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。