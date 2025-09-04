立委媒合業界 捐贈母校東大附小「無人機足球」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳瑩媒合業界捐贈母校東大附小「無人機足球」。圖／陳瑩國會辦公室提供
立委陳瑩媒合「台灣無人機競技發展協會」，捐贈無人機足球設備組給台東大學附屬小學。協會理事長王俊良與陳瑩同為東大附小校友，今天的捐贈活動成為兩人回饋母校的難得時刻，立委莊瑞雄與國立臺東大學附設實驗國民小學校長黃雪萍，4日共同出席捐贈活動。

此次捐贈內容包括無人機足球充氣賽場1座、無人機10組及球門2組。陳瑩表示，透過此次贈與，讓學弟妹能接觸國際新興運動，期盼未來持續引進更多教育資源，縮短城鄉落差，讓孩子在良好的環境中學習成長。

「無人機足球」（Drone Soccer）近年在國際間快速崛起，由選手操控無人機在空中攻防，目標是將無人機飛入對方球門得分。比賽包含前鋒與防守角色，場地設有懸空圓形球門，增添三維空間的挑戰性。這項新興運動已在美國、韓國等地受到重視，被視為兼具科技教育與競技精神的潮流。

陳瑩表示，無人機足球運動可訓練眼力、腦力、四肢等協調性，透過遊戲方式學習無人機操作技術，未來可用於空拍，協助農友噴灑農藥與施肥、甚至災害交通中斷時，可以協助運送物資，無人機也已廣泛使用於山難救災及颱風勘災。

陳瑩提到，此運動能訓練學生的邏輯思維與團隊合作，同時培養手眼協調能力，並啟發對科技應用的想像與實踐。它不只是體育活動，更結合操作、編程與工程概念，展現教育與娛樂並重的價值。由於無人機足球對孩童學習與成長幫助良多，她也將要求即將成立的運動部，規劃推動此項運動。

王俊良表示，台灣無人機競技發展協會長期致力於推廣無人機教育，期望透過設備捐贈，讓更多偏鄉學校的孩子能接觸前沿科技，開拓視野、培養跨域能力。他強調，無人機足球不僅是一項比賽，更是融合科技素養與創意思維的實踐平台。

莊瑞雄認為，這個運動非常棒，因為他同時也是台灣職籃的會長的情況下，許多運動產業都會找他合作。他鼓勵小朋友們，把玩無人機當作學習的一部分，「小時候會玩，長大才會有更多創意與幻想」。

莊瑞雄說，希望大家在玩樂中培養興趣，開創未來。並且無人機不只是運動，也包含教育與科技，未來台東的天空不只有小鳥，還會有無人機，孩子們的舞台更能走向全世界。

陳瑩進一步指出，無論是學科、體育、藝術或科技，教育資源在城鄉間應均衡發展。未來將持續爭取更多支持，讓偏鄉學生能與都市孩子站在同一條起跑線，在多元而充足的環境中自信前行。

