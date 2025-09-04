兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

由兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並於日前跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，在殿堂級舞台留下難忘的青春樂章。

金門高中管樂團表示，這項活動於 8月19日起跑，兩廳院團隊與爵士樂名家廖廣浩老師抵金，當天即專訪多位在全國音樂比賽嶄露頭角的學生，包括薩克斯風特優黃沛媛、豎笛特優黃宏濬、台北文化盃長笛第二名孫睎寧、小號優等薛祖航，以及薩克斯風手黃以樂、金城國中打擊手莊碩齊，當晚，學生在民宿與廖廣浩暢談爵士，第一次真切觸碰到爵士的音樂風格。

隔日，兩校管樂團學生齊聚金城國中，參與爵士樂講座，廖廣浩分享爵士的起源、發展與風格，讓孩子體會古典與爵士並非絕然不同，而是互相呼應。

8月29日，學生搭乘專案之旅啟程，在金門高中管樂團指揮張國威、金中老師李衛脩、李榕茵，以及金城國中許懿慧等老師帶領下，走進國家兩廳院，展開音樂與教育的深度體驗，學生不僅完成快閃演出，更參與職人導覽與聲音劇場課程，深入了解場館運作與分工，沉浸式的聲音體驗，帶來不同於課堂的音樂感受。

金門高中李衛修老師表示，這次讓學生體驗「國家一級表演殿堂的莊嚴」，並透過一日課程與職人導覽，深入探索國家兩廳院的文化架構，兩廳院也動員了許多工作夥伴，引導解說、協助進入各個場域，讓學生能順利完成學習體驗，李衛修說，「沒有這些細心安排，光是要找到路就不容易！」

當天，兩廳院總監、副總監與多位贊助單位代表出席，金門同鄉會總會長李台山、金門音樂協會理事長李卓恩、金城國中校長謝志偉也到場聆聽，給予孩子最直接的鼓勵。

「金門孩子的音樂，響亮在國家音樂廳！」這是當天眾人共同的感受，學生眼神閃閃發光，精神振奮，尤其在夏日爵士節慶樂團壓軸演出後，與音樂家合影、索取簽名，學生們久久欣喜感動的不願離去，直說這是最珍貴的時刻。 金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，圖／金門高中管樂社提供 金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，會後合影。圖／金門高中管樂社提供 夏日爵士節慶樂團所有音樂家演出後沒有離去，與所有的師生合影，讓金門高中、金城國中管樂社學生們都興奮不已。圖／金門高中管樂社提供

