快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出。圖／金門高中管樂社提供
金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出。圖／金門高中管樂社提供

兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並於日前跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，在殿堂級舞台留下難忘的青春樂章。

金門高中管樂團表示，這項活動於 8月19日起跑，兩廳院團隊與爵士樂名家廖廣浩老師抵金，當天即專訪多位在全國音樂比賽嶄露頭角的學生，包括薩克斯風特優黃沛媛、豎笛特優黃宏濬、台北文化盃長笛第二名孫睎寧、小號優等薛祖航，以及薩克斯風手黃以樂、金城國中打擊手莊碩齊，當晚，學生在民宿與廖廣浩暢談爵士，第一次真切觸碰到爵士的音樂風格。

隔日，兩校管樂團學生齊聚金城國中，參與爵士樂講座，廖廣浩分享爵士的起源、發展與風格，讓孩子體會古典與爵士並非絕然不同，而是互相呼應。

8月29日，學生搭乘專案之旅啟程，在金門高中管樂團指揮張國威、金中老師李衛脩、李榕茵，以及金城國中許懿慧等老師帶領下，走進國家兩廳院，展開音樂與教育的深度體驗，學生不僅完成快閃演出，更參與職人導覽與聲音劇場課程，深入了解場館運作與分工，沉浸式的聲音體驗，帶來不同於課堂的音樂感受。

金門高中李衛修老師表示，這次讓學生體驗「國家一級表演殿堂的莊嚴」，並透過一日課程與職人導覽，深入探索國家兩廳院的文化架構，兩廳院也動員了許多工作夥伴，引導解說、協助進入各個場域，讓學生能順利完成學習體驗，李衛修說，「沒有這些細心安排，光是要找到路就不容易！」

當天，兩廳院總監、副總監與多位贊助單位代表出席，金門同鄉會總會長李台山、金門音樂協會理事長李卓恩、金城國中校長謝志偉也到場聆聽，給予孩子最直接的鼓勵。

「金門孩子的音樂，響亮在國家音樂廳！」這是當天眾人共同的感受，學生眼神閃閃發光，精神振奮，尤其在夏日爵士節慶樂團壓軸演出後，與音樂家合影、索取簽名，學生們久久欣喜感動的不願離去，直說這是最珍貴的時刻。

金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，圖／金門高中管樂社提供
金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，圖／金門高中管樂社提供
金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，會後合影。圖／金門高中管樂社提供
金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂，並跨海走進國家音樂廳，完成快閃演出，會後合影。圖／金門高中管樂社提供
夏日爵士節慶樂團所有音樂家演出後沒有離去，與所有的師生合影，讓金門高中、金城國中管樂社學生們都興奮不已。圖／金門高中管樂社提供
夏日爵士節慶樂團所有音樂家演出後沒有離去，與所有的師生合影，讓金門高中、金城國中管樂社學生們都興奮不已。圖／金門高中管樂社提供

音樂 金門 兩廳院

延伸閱讀

陳玉珍持續推動免費法律諮詢 讓金門鄉親「求助有門」

大陸公務船頻繁出沒金門 海巡加強部署防襲擾

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

相關新聞

呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握...

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

由兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。