家長不滿冷氣電費1分鐘1元 彰化高中退回誤算金額
國立彰化高級中學有家長不滿學校向學生收取1分鐘1元冷氣電費，質疑費用太貴而向議員陳情；校方今天表示，因誤用一般電器計算公式，已陸續將開學4天誤算金額退回。
彰化高中一名家長向民主進步黨籍彰化縣議員賴清美陳情，指學校向學生收取1分鐘新台幣1元高額電費，調漲收費不合理，且註冊單還收每人180元冷氣維護費。
彰化高中透過文字訊息表示，新學期為節能及反映電費成本，重新計算冷氣收費標準，過去冷氣讀卡機設定為每小時30元，這次因誤用一般電器計算公式，導致收費漲至每小時60元。
校方說，今天已向各班承認錯誤，將收費調回每小時30元，開學以來4天，以每天8小時冷氣使用量計算，已陸續將960元返回每班。
校方表示，180元冷氣維護費為教育部明訂規範的代收費用，用來維修汰換。
