被點名報考學測 中女中校長洪幼齡：陪跑代替陪考

北一女校長陳智源決定參加115年大學學測，與高三同學並肩作戰。台中女中校友也在網路許願，貼文按讚數破千，就幫校長洪幼齡出學測報名費，短短2天按讚數破千。洪幼齡表示，以陪跑代替陪考。

台中女中有疑似校友在臉書社團「靠北中女中」貼文許願，「這篇超過1000讚，我們幫洪幼齡校長出學測報名費，含伙食交通費」。許願文短短2天衝破2300個讚。原發文者再加碼，如果考贏北一女校長，就會加碼捐款回饋學校。

對此，洪幼齡告訴中央社記者，如何激勵學測，各校各有創意。她將以「陪跑代替陪考」，想要動動身體的學生，每天可以陪跑操場10圈，每圈操場200公尺，運動可以刺激大腦，希望透過跑步方式激勵學生。

洪幼齡起初也不喜歡運動，她分享接觸跑步的歷程說，疫情過後，想要做一件事情讓自己跳脫舒適圈，並且將這件不愛的事變得可以接受，現在許多人加入跑步行列。她引用日本作家村上春樹對跑步的想法，村上春樹說跑步是尋找寫作靈感的最佳方法，洪幼齡認為，要做一件事「先啟動再說」。

洪幼齡聽取教練的建議加上看書，她說，起跑時相當痛苦，喘不過氣，不過這是身體從無氧轉換有氧的過程，持續跑一陣子後就會適應了。洪幼齡目前已經參加過3場10公里的路跑，她從跑步中得到生活與工作的平衡，因此她也想以路跑方式鼓勵學生。

洪幼齡說，「陪考是一時的」，運動可以培養好體力，希望學生在跑步過程中能沉靜心靈、思考未來方向。

