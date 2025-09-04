快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

被點名報考學測 中女中校長洪幼齡：陪跑代替陪考

中央社／ 台中4日電

北一女校長陳智源決定參加115年大學學測，與高三同學並肩作戰。台中女中校友也在網路許願，貼文按讚數破千，就幫校長洪幼齡出學測報名費，短短2天按讚數破千。洪幼齡表示，以陪跑代替陪考。

台中女中有疑似校友在臉書社團「靠北中女中」貼文許願，「這篇超過1000讚，我們幫洪幼齡校長出學測報名費，含伙食交通費」。許願文短短2天衝破2300個讚。原發文者再加碼，如果考贏北一女校長，就會加碼捐款回饋學校。

對此，洪幼齡告訴中央社記者，如何激勵學測，各校各有創意。她將以「陪跑代替陪考」，想要動動身體的學生，每天可以陪跑操場10圈，每圈操場200公尺，運動可以刺激大腦，希望透過跑步方式激勵學生。

洪幼齡起初也不喜歡運動，她分享接觸跑步的歷程說，疫情過後，想要做一件事情讓自己跳脫舒適圈，並且將這件不愛的事變得可以接受，現在許多人加入跑步行列。她引用日本作家村上春樹對跑步的想法，村上春樹說跑步是尋找寫作靈感的最佳方法，洪幼齡認為，要做一件事「先啟動再說」。

洪幼齡聽取教練的建議加上看書，她說，起跑時相當痛苦，喘不過氣，不過這是身體從無氧轉換有氧的過程，持續跑一陣子後就會適應了。洪幼齡目前已經參加過3場10公里的路跑，她從跑步中得到生活與工作的平衡，因此她也想以路跑方式鼓勵學生。

洪幼齡說，「陪考是一時的」，運動可以培養好體力，希望學生在跑步過程中能沉靜心靈、思考未來方向。

學測 許願 運動

延伸閱讀

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

楊姓學霸歷經「5校封殺」首曝心路歷程 因媽媽一句話拚分科逆轉勝

北一女校長要參加學測 大考中心：高中畢業也能報名

與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限

相關新聞

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動...

彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償

開學第一周，彰化高中傳出冷氣電費爭議。有學生發現冷氣儲值卡扣款速度異常，換算下來竟高達「1分鐘1元」，相當於一小時就要6...

新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。