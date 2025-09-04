快訊

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南光高中今天舉行「做十六」成年禮活動，至今已15年，象徵對學子的深切期盼。圖／南光高中提供
台南市南光高中今天舉行「做十六」成年禮活動，至今已15年，象徵對學子的深切期盼。圖／南光高中提供

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展現責任與勇氣，並依序敲響「十六響鑼」，從「日新又新」、「創新求變」到「夢想成真」，象徵師長與家長對學子的殷切期許。

典禮由校長張添唐揭開序幕，他勉勵學生「以積極態度迎接挑戰，拋棄倚賴，邁向成熟」。張校長指出，十六歲是人生的重要里程碑，不僅代表年齡增長，更象徵智慧萌芽與責任承擔。今年活動已邁入第15年，成為校園傳統。

活動中，學校致贈象徵吉祥長壽的「紅龜粿」，寓意福氣滿滿、步步高升。學生在導師陪伴下，穿越「智慧三好門」、繽紛氣球拱門與象徵步步高升的甘蔗，開啟成長新頁。各班導師逐一頒發「成年禮證書」，記錄下這重要的一刻。

典禮尾聲，導師戴逸期勉學生「唯有最具彈性的個體，才能走得更遠、留下痕跡。感謝你們以青春籌碼，在酸甜苦辣中淬鍊韌性，最終綻放出屬於自己的燦爛」；導師王瑞君則寫下「成長就像科學實驗，總要一次次嘗試與修正，但每個數據與經驗，終將引導你找到自己的答案。」

南光「做十六」成年禮，全體高一學生在掌聲與祝福中，學習自我覺察、自我管理與社會覺察，心懷感恩、勇於承擔，並以「做好事、說好話、存好心」的三好精神，迎向燦爛青春。

典禮現場，家長會正副會長張國賓、林德昌、翁聰賢，以及委員莊詠傑、林拱立、國際佛光會新營第一分會會長黃靜惠、督導蘇英娥等亦到場致詞勉勵，共同見證學生邁向成年的重要時刻。

台南市南光高中今天舉行「做十六」成年禮活動，至今已15年，象徵對學子的深切期盼。圖／南光高中提供

