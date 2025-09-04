南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣
台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展現責任與勇氣，並依序敲響「十六響鑼」，從「日新又新」、「創新求變」到「夢想成真」，象徵師長與家長對學子的殷切期許。
典禮由校長張添唐揭開序幕，他勉勵學生「以積極態度迎接挑戰，拋棄倚賴，邁向成熟」。張校長指出，十六歲是人生的重要里程碑，不僅代表年齡增長，更象徵智慧萌芽與責任承擔。今年活動已邁入第15年，成為校園傳統。
活動中，學校致贈象徵吉祥長壽的「紅龜粿」，寓意福氣滿滿、步步高升。學生在導師陪伴下，穿越「智慧三好門」、繽紛氣球拱門與象徵步步高升的甘蔗，開啟成長新頁。各班導師逐一頒發「成年禮證書」，記錄下這重要的一刻。
典禮尾聲，導師戴逸期勉學生「唯有最具彈性的個體，才能走得更遠、留下痕跡。感謝你們以青春為籌碼，在酸甜苦辣中淬鍊韌性，最終綻放出屬於自己的燦爛」；導師王瑞君則寫下「成長就像科學實驗，總要一次次嘗試與修正，但每個數據與經驗，終將引導你找到自己的答案。」
南光「做十六」成年禮，全體高一學生在掌聲與祝福中，學習自我覺察、自我管理與社會覺察，心懷感恩、勇於承擔，並以「做好事、說好話、存好心」的三好精神，迎向燦爛青春。
典禮現場，家長會正副會長張國賓、林德昌、翁聰賢，以及委員莊詠傑、林拱立、國際佛光會新營第一分會會長黃靜惠、督導蘇英娥等亦到場致詞勉勵，共同見證學生邁向成年的重要時刻。
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言