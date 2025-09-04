快訊

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
公正國小陳芊蓉獲得第一名佳績。記者戴永華／攝影
公正國小陳芊蓉獲得第一名佳績。記者戴永華／攝影

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人，占三分之一比例，表現亮眼，冬山國中學生曾威聚更拿下F組冠軍最高殊榮，他透露致勝秘訣是，考卷寫得比人家快，做完30題，還有時間檢查。

這場珠算國際大賽先在台北舉辦初選，選出優秀選手後再出國到馬來西亞進入總決賽，宜蘭獲獎的6位學生包括冬山國中曾威聚勇奪冠軍，是各項比賽綜合最高榮譽的頂尖選手；至於宜蘭國中蔡頎鑫、中道中學楊又頲及公正國小陳芊蓉都獲得各組第一名佳績；光復國小徐千釉與徐郁甯獲得第二名，宜蘭囝仔的整體表現可圈可點。

拿下F組冠軍最高殊榮的曾威聚說，5歲就開始學珠算，學了9年，為了迎戰比賽，他必須熟練加、減、乘、除的技巧及開方等複雜演，所謂熟能生巧，這次比賽的30題，他寫完之後還有時間檢查沒把握的2題，揪出其中1題錯誤，趕快改正，最後能拿下冠軍，讓他感到意外且欣喜。

代理縣長林茂盛今天表揚選手時表示，教育核心在於培養學生將所學應用於生活，並訓練邏輯思維及解決問題的能力，縣政府長期致力於數理及科學教育，讓學生在國中小階段打下穩固基礎，並鼓勵孩子勇於挑戰世界舞台，此次獲獎不僅展現宜蘭教育成果，也見證孩子們努力不懈的精神。

光復國小徐千釉（左四）與徐郁甯是一對可愛的姐妹，都獲得第二名。記者戴永華／攝影
光復國小徐千釉獲得第二名，受獎表揚的模樣可愛。記者戴永華／攝影
6名獲獎學生表現優秀，與家長及師長合影。記者戴永華／攝影
中道中學的楊又頲獲得第一名佳績，與師長合影。記者戴永華／攝影
宜蘭國中蔡頎鑫拿下第一名，表現亮眼。記者戴永華／攝影
