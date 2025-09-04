快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務，現階段以照護學童牙齒健康為優先，未來將擴大至照護成人。

雲林縣府自籌1200萬元在林內鄉、口湖鄉、二崙鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、古坑鄉、四湖鄉、水林鄉等9個鄉鎮，共12所學校各設置牙科診療椅2座，推動「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，今在口湖鄉下崙國小啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位牙醫師，將駐點診療。

雲林縣衛生局統計，全縣191位牙醫師，執業中有187位，分布在118家醫療院所，多數集中都會型鄉鎮，二崙鄉、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府教育處長邱孝文表示，偏鄉學童健檢牙齒問題多，因牙科資源不足，後續追蹤有難度。

縣長張麗善表示，透過診療椅設置加上很多有愛心的牙醫師駐點診療，讓孩子在學校就能接受牙科醫療服務，孩子的牙齒若不健康，會影響身心靈，感謝許多熱心的牙醫師願意花時間下鄉守護孩子的牙齒健康，幫孩子奠定健康的基礎。

雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢表示，診療設備到位了，他會號召更多牙醫師進入社區醫療；中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳也說，全新的診療椅勘比高級牙科診所，他會號召全國醫師一起加入駐點診療，希望未來讓社區居民也能享受牙科診療服務。

衛生局長曾春美感謝雲林縣牙醫師公會及全聯會理事長的承諾，目前已有18位醫師加入駐點診療，可執行牙科檢查、補牙、塗氟、洗牙等，現階段以學童牙齒健康為優先，未來可擴大至成人（包括老師及居民），並擴及其他鄉鎮服務，希望未來有更多牙醫師下鄉支援，讓雲林不再是牙科沙漠。

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供

醫師 牙醫 雲林

延伸閱讀

雲林自籌經費購買牙科診療椅 照顧偏鄉學童口腔

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

烏克蘭前線蛀牙嚴重…傷害神經影響戰力 台灣牙醫義診一周看百人

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

相關新聞

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動...

彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償

開學第一周，彰化高中傳出冷氣電費爭議。有學生發現冷氣儲值卡扣款速度異常，換算下來竟高達「1分鐘1元」，相當於一小時就要6...

新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。