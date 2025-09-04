雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務，現階段以照護學童牙齒健康為優先，未來將擴大至照護成人。

雲林縣府自籌1200萬元在林內鄉、口湖鄉、二崙鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、古坑鄉、四湖鄉、水林鄉等9個鄉鎮，共12所學校各設置牙科診療椅2座，推動「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，今在口湖鄉下崙國小啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位牙醫師，將駐點診療。

雲林縣衛生局統計，全縣191位牙醫師，執業中有187位，分布在118家醫療院所，多數集中都會型鄉鎮，二崙鄉、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府教育處長邱孝文表示，偏鄉學童健檢牙齒問題多，因牙科資源不足，後續追蹤有難度。

縣長張麗善表示，透過診療椅設置加上很多有愛心的牙醫師駐點診療，讓孩子在學校就能接受牙科醫療服務，孩子的牙齒若不健康，會影響身心靈，感謝許多熱心的牙醫師願意花時間下鄉守護孩子的牙齒健康，幫孩子奠定健康的基礎。

雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢表示，診療設備到位了，他會號召更多牙醫師進入社區醫療；中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳也說，全新的診療椅勘比高級牙科診所，他會號召全國醫師一起加入駐點診療，希望未來讓社區居民也能享受牙科診療服務。

衛生局長曾春美感謝雲林縣牙醫師公會及全聯會理事長的承諾，目前已有18位醫師加入駐點診療，可執行牙科檢查、補牙、塗氟、洗牙等，現階段以學童牙齒健康為優先，未來可擴大至成人（包括老師及居民），並擴及其他鄉鎮服務，希望未來有更多牙醫師下鄉支援，讓雲林不再是牙科沙漠。 雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供 雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林縣牙醫師公會已召募18位醫師，將駐點提供牙科診療服務。圖／雲林縣政府提供

