快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（左）與再度議員到龍星國小與學生一起午餐，體驗營養午餐品質。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）與再度議員到龍星國小與學生一起午餐，體驗營養午餐品質。記者鄭國樑／攝影

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動免費營養午餐、營養安心食材與使用在地食材等政策，為學童打造一個更加營養、健康、美味且安心的校園餐桌。

教育局表示，國中小學生免費營養午餐政策自2023年2月實施，迄今已滿兩年半， 因應物價不斷攀升，為確保學生能持續享有優質且營養均衡的午餐，這學年度開學日起每餐再增加3元補助，補助上限提高至51元，讓學校在食材採購上有更多選擇與彈性，提升餐點品質與多樣性 。

營養師洪菱慧說， 為了讓學生們可以享用營養美味又健康的營養午餐，學校設有營養午餐推動委員會， 午餐均選用符合三章1Q認證的新鮮食材， 同時推動營養教育，在學期中舉辦「把菜吃光光」活動，鼓勵班級學生挑戰，希望孩子們藉此養成良好飲食習慣，不怕吃青菜 讓孩子們吃得營養、吃出健康。

張善政在小朋友們熱情帶領下走進龍星國小「勤耕園」，校長陳秀惠表示， 學校在民國2009年已建置勤耕園，並將食農教育融入課程實施，由老師帶領學生實際耕作、種植、觀察作物生長，從操作中體驗食農樂趣。 

上個學期末家長會會長劉威佑帶著一年級學童栽種小白菜， 讓孩子們實際參與菜園整頓、播種植、澆水及抓蟲等 ，深刻體驗農忙的辛勞。 

現場小市長吳玉川也為市長導覽及介紹勤耕園中的農作， 並與學弟妹們邀請市長 一起親手摘下辛苦植栽的小白菜 ，準備入菜享用 ， 透過親身體驗，學童們直觀地認識食物來源，培養對食物的尊重與感恩，落實「飲水思源、食米知恩」。

除了結合食農教育，學校午餐也積極落實「吃當季、食在地」的理念，龍星國小今日的午餐菜色豐富，包含芋頭地瓜飯、梅乾菜醬滷雞腿、綠竹筍炒肉絲、有機小白菜、紅藜玉米濃湯及國產香蕉 ，其中綠竹筍炒肉絲及紅藜玉米濃湯皆選用來自本市大溪區的在地食材，產銷履歷綠竹筍、有機紅藜不僅支持本市農業發展，也響應淨零概念 ；另也結合在地客家文化特色－梅乾菜醬滷雞腿，透過飲食讓客家文化自然融入學童的日常生活。

張善政到龍星國小體驗營養午餐，跟小朋友一起排隊領菜。記者鄭國樑／攝影
張善政到龍星國小體驗營養午餐，跟小朋友一起排隊領菜。記者鄭國樑／攝影

食材 食農教育 營養午餐

延伸閱讀

「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

相關新聞

校長室前吃便當爭外送自由 他讚中山女高生勇敢：學校不是軍隊與監獄

中山女高爭取「外送自由」發起在校長室門口吃便當活動，促使校長今與學生面對面溝通。醫師、時事評論家沈政男大讚學生「實在很勇...

賴總統接見3冠軍棒球隊 宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德總統今天上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U...

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動...

彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償

開學第一周，彰化高中傳出冷氣電費爭議。有學生發現冷氣儲值卡扣款速度異常，換算下來竟高達「1分鐘1元」，相當於一小時就要6...

新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助...

開學提不起勁？ 醫師授「長假症候群」收心6招

開學了，不論是老師還是學生，都可能出現所謂的「長假症候群」。在長假結束後，出現的一系列不適應反應，包括脾氣暴躁、腸胃不適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。