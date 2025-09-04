張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

為了解新學年度營養午餐供應情形，桃園市長張善政今天中午到龍星國小與學生們體驗食農樂趣 ，一起午餐，並強調 市府將持續推動免費營養午餐、營養安心食材與使用在地食材等政策，為學童打造一個更加營養、健康、美味且安心的校園餐桌。

教育局表示，國中小學生免費營養午餐政策自2023年2月實施，迄今已滿兩年半， 因應物價不斷攀升，為確保學生能持續享有優質且營養均衡的午餐，這學年度開學日起每餐再增加3元補助，補助上限提高至51元，讓學校在食材採購上有更多選擇與彈性，提升餐點品質與多樣性 。

營養師洪菱慧說， 為了讓學生們可以享用營養美味又健康的營養午餐，學校設有營養午餐推動委員會， 午餐均選用符合三章1Q認證的新鮮食材， 同時推動營養教育，在學期中舉辦「把菜吃光光」活動，鼓勵班級學生挑戰，希望孩子們藉此養成良好飲食習慣，不怕吃青菜 讓孩子們吃得營養、吃出健康。

張善政在小朋友們熱情帶領下走進龍星國小「勤耕園」，校長陳秀惠表示， 學校在民國2009年已建置勤耕園，並將食農教育融入課程實施，由老師帶領學生實際耕作、種植、觀察作物生長，從操作中體驗食農樂趣。

上個學期末家長會會長劉威佑帶著一年級學童栽種小白菜， 讓孩子們實際參與菜園整頓、播種植、澆水及抓蟲等 ，深刻體驗農忙的辛勞。

現場小市長吳玉川也為市長導覽及介紹勤耕園中的農作， 並與學弟妹們邀請市長 一起親手摘下辛苦植栽的小白菜 ，準備入菜享用 ， 透過親身體驗，學童們直觀地認識食物來源，培養對食物的尊重與感恩，落實「飲水思源、食米知恩」。

除了結合食農教育，學校午餐也積極落實「吃當季、食在地」的理念，龍星國小今日的午餐菜色豐富，包含芋頭地瓜飯、梅乾菜醬滷雞腿、綠竹筍炒肉絲、有機小白菜、紅藜玉米濃湯及國產香蕉 ，其中綠竹筍炒肉絲及紅藜玉米濃湯皆選用來自本市大溪區的在地食材，產銷履歷綠竹筍、有機紅藜不僅支持本市農業發展，也響應淨零概念 ；另也結合在地客家文化特色－梅乾菜醬滷雞腿，透過飲食讓客家文化自然融入學童的日常生活。 張善政到龍星國小體驗營養午餐，跟小朋友一起排隊領菜。記者鄭國樑／攝影

