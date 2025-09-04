聽新聞
0:00 / 0:00
彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
開學第一周，彰化高中傳出冷氣電費爭議。有學生發現冷氣儲值卡扣款速度異常，換算下來竟高達「1分鐘1元」，相當於一小時就要60元。家長看到註冊單上另收每人180元冷氣維護費，質疑「學校是營利單位嗎？」並向彰化縣議員賴清美投訴。
家長指出，在酷熱天氣裡，孩子只是想在舒適的環境下專心上課，卻被收取高額電費，「難道想在舒服的環境下求學也錯了嗎？」學生們也發現與過去相比，冷氣卡金額消耗得快得多，懷疑學校調漲收費不合理。
對此，彰化高中今天澄清，承認新學期為了節能與反映電費成本，確實重新計算冷氣收費標準，過去冷氣讀卡機設定為每小時30元，這次卻因誤用一般電器的計算公式，忽略冷氣效率值，才導致收費暴漲至每小時60元。
校方表示，在接獲學生與家長反映後，立即檢討並確認實際耗電量並不高，今天已向班級承認錯誤並將收費調回每小時30元，同時將以開學四天、每天8小時的冷氣使用量計算，每班補償960元，補貼金額將直接返還至各班。
至於家長質疑的每人180元冷氣維護費，校方說，這是教育部明訂規範的代收費用，並非學校任意加收。依規定，高中職學生需自行負擔冷氣電費及維護汰換費用，這筆經費將逐年累積成為未來維修與更新冷氣的基金。
【文教熱話題】
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言