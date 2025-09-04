彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償

開學第一周，彰化高中傳出冷氣電費爭議。有學生發現冷氣儲值卡扣款速度異常，換算下來竟高達「1分鐘1元」，相當於一小時就要60元。家長看到註冊單上另收每人180元冷氣維護費，質疑「學校是營利單位嗎？」並向彰化縣議員賴清美投訴。

家長指出，在酷熱天氣裡，孩子只是想在舒適的環境下專心上課，卻被收取高額電費，「難道想在舒服的環境下求學也錯了嗎？」學生們也發現與過去相比，冷氣卡金額消耗得快得多，懷疑學校調漲收費不合理。

對此，彰化高中今天澄清，承認新學期為了節能與反映電費成本，確實重新計算冷氣收費標準，過去冷氣讀卡機設定為每小時30元，這次卻因誤用一般電器的計算公式，忽略冷氣效率值，才導致收費暴漲至每小時60元。

校方表示，在接獲學生與家長反映後，立即檢討並確認實際耗電量並不高，今天已向班級承認錯誤並將收費調回每小時30元，同時將以開學四天、每天8小時的冷氣使用量計算，每班補償960元，補貼金額將直接返還至各班。

至於家長質疑的每人180元冷氣維護費，校方說，這是教育部明訂規範的代收費用，並非學校任意加收。依規定，高中職學生需自行負擔冷氣電費及維護汰換費用，這筆經費將逐年累積成為未來維修與更新冷氣的基金。

