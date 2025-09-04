快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
114年全中運新北市正德國中柔道代表隊比賽畫面。圖／新北市體育局提供
114年全中運新北市正德國中柔道代表隊比賽畫面。圖／新北市體育局提供

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助改善環境設備與更新訓練器材。

正德國中校長黃易進表示，學校的角力練習場在地下室，去年剛建設完成，使用一陣子後，認為通風狀況需要改善，訓練部分，希望增設大型螢幕，除了可以拍下選手訓練狀況，即時回放糾正、調整，或是教練在訓練前，播放其他比賽影片，讓選手可以更身歷其境，提升自身實力。

陳偉杰表示，過往都有針對北海岸學區內的柔道角力隊，爭取補助、精進設備，今年學校提出希望調整設備，經團隊前往學校會勘，確實訓練上技術分析設備有限，且訓練環境悶熱潮濕，大幅影響選手訓練表現與品質，亟需改善。

陳偉杰表示，擁有完善的訓練環境與專業的器材設備，對於選手是最重要，且柔道在淡水有三級教學，從鄧公、新興國小，正德國中到竹圍高中，讓選手擁有好的訓練環境，不但可在全中運等各項賽事得獎，甚至未來有機會競爭亞運。

體育局表示，已於去年及今年分別補助正德國中20萬元及15萬元，協助該校改善專項訓練環境及器材。另每年經常性補助體育班及重點學校費用約160萬，協助學校發展專項訓練及培育績優體育人才。

陳偉杰服務團隊日前到正德國中練習場會勘。圖／陳偉杰提供
陳偉杰服務團隊日前到正德國中練習場會勘。圖／陳偉杰提供

德國 體育 柔道

延伸閱讀

外籍旅客增多 新北跨局處回應多語需求…民代盼擴大落實

63歲寫下傳奇！彰化警官林世明奪國際賽柔道雙金、晉8段

誰來選黨魁？國民黨新北議員籲勿再上演宮鬥戲碼

核三延役公投未過 新北藍議員：核電共識仍需努力 藍綠白都應謙卑

相關新聞

校長室前吃便當爭外送自由 他讚中山女高生勇敢：學校不是軍隊與監獄

中山女高爭取「外送自由」發起在校長室門口吃便當活動，促使校長今與學生面對面溝通。醫師、時事評論家沈政男大讚學生「實在很勇...

賴總統接見3冠軍棒球隊 宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德總統今天上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U...

新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助...

開學提不起勁？ 醫師授「長假症候群」收心6招

開學了，不論是老師還是學生，都可能出現所謂的「長假症候群」。在長假結束後，出現的一系列不適應反應，包括脾氣暴躁、腸胃不適...

竹市原住民學生學用費 明年起每學期補助2000

新竹市國民中小學生原住民學生學用費補助5年沒有調整，市政府昨天宣布明年114學年度第2學期起，從每人每學期1500元調增...

立委攜手銀行 捐贈台東15所國小迷你棒球球具

台東是台灣棒球的搖籃，縣棒球委員會主委的立法委員陳瑩，承襲祖父「棒球傳教士」陳耕元對棒球的熱情，和立委莊瑞雄共同媒合兆豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。