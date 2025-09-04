新北正德國中柔道練習場悶熱、缺技術分析 議員協助爭取改善加強

新北淡水正德國中是柔道、角力競賽常勝軍，但設備有限，訓練環境悶熱潮濕，相當克難。地方民代日前到學校會勘，將爭取經費，協助改善環境設備與更新訓練器材。

正德國中校長黃易進表示，學校的角力練習場在地下室，去年剛建設完成，使用一陣子後，認為通風狀況需要改善，訓練部分，希望增設大型螢幕，除了可以拍下選手訓練狀況，即時回放糾正、調整，或是教練在訓練前，播放其他比賽影片，讓選手可以更身歷其境，提升自身實力。

陳偉杰表示，過往都有針對北海岸學區內的柔道角力隊，爭取補助、精進設備，今年學校提出希望調整設備，經團隊前往學校會勘，確實訓練上技術分析設備有限，且訓練環境悶熱潮濕，大幅影響選手訓練表現與品質，亟需改善。

陳偉杰表示，擁有完善的訓練環境與專業的器材設備，對於選手是最重要，且柔道在淡水有三級教學，從鄧公、新興國小，正德國中到竹圍高中，讓選手擁有好的訓練環境，不但可在全中運等各項賽事得獎，甚至未來有機會競爭亞運。

體育局表示，已於去年及今年分別補助正德國中20萬元及15萬元，協助該校改善專項訓練環境及器材。另每年經常性補助體育班及重點學校費用約160萬，協助學校發展專項訓練及培育績優體育人才。 陳偉杰服務團隊日前到正德國中練習場會勘。圖／陳偉杰提供

