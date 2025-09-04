賴總統接見3冠軍棒球隊 宣布發行東園國小紀念郵票

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天接見3冠軍棒球隊，並宣布發行東園國小紀念郵票。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見3冠軍棒球隊，並宣布發行東園國小紀念郵票。圖／總統府提供

賴清德總統今天上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」代表隊等三支冠軍球隊。賴總統更加碼宣布，未來將發行東園國小紀念郵摺與郵票，感謝這一群為國家爭光的台灣英雄、棒球少年。

賴總統表示，首先恭喜台北市東園國小少棒隊以7:0完封美國隊，勇奪「世界少棒錦標賽」冠軍，是台灣29年來再次抱回威廉波特冠軍；台中市中山國中棒球隊以8:1戰勝美國隊，拿下「世界次青少棒錦標賽」冠軍，也是中山國中棒球隊第4次奪冠，非常不簡單。

賴總統指出，U15國家代表隊柯邵捷主投7局無失分，陳泊佑掃出兩分打點三壘安打，以3:0完封日本武士，贏得「亞洲青少棒錦標賽」冠軍。每位棒球少年英雄都是台灣之光，國家因為大家而閃閃發亮。

賴總統也肯定中華民國棒球協會理事長辜仲諒對台灣棒球運動發展的貢獻，也感謝所有教練、後勤支援團隊以及學校師長對選手的照顧，讓大家能在場上全力以赴、盡情發揮，並期許即將上高中的中山國中和U15代表隊選手，未來在玉山盃和黑豹旗的傑出表現。

賴總統表示，這幾年職棒重回六隊規模，Team Taiwan在世界12強和WBC資格賽拿下好成績，也讓在場很多選手都想挑戰職棒。相信只要大家維持紀律、認真訓練，重視基本功，更重要是保護自己避免受傷，將來一定可以站穩職業舞台。

賴總統指出，除了當球員，未來運動產業的發展很多元。9月9日「國民體育日」運動部即將掛牌成立，第一任運動部長將由兩屆奧運金牌得主李洋接任，代表運動部是獻給運動員的部會，國家會當運動員的後盾。

