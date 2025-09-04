開學提不起勁？ 醫師授「長假症候群」收心6招
開學了，不論是老師還是學生，都可能出現所謂的「長假症候群」。在長假結束後，出現的一系列不適應反應，包括脾氣暴躁、腸胃不適、頭痛胸悶、焦慮失眠、情緒亢奮或低落等......精神科醫師楊聰財表示，症狀輕微者，在開學後1至2周內會逐漸消失，如果症狀持續超過1個月，應尋求專業醫療協助。
楊聰財指出，「長假症候群」並非嚴格意義上的精神疾病，而是一種過渡期的壓力反應，在暑假結束後尤為明顯。因為孩子暑假若缺乏人際互動、沉溺手機世界、作息混亂等，恐影響回歸生活軌道、學習和人際關係。開學前，家長會強烈督促調整作息，容易造成親子關係緊張，心理抗拒感造成情緒變化。
孩子的負面反應，包括早上起床煩躁易怒，對於催促會感到不耐煩，甚至惡言相向，尤其是國三、高三學生，抗拒行為會更加劇。楊聰財說，拒學、懼學、心情不佳、作息調不過來等情形，通常半個月內會慢慢改善。處理長假症候群需要耐心和時間。可透過下列方法，幫助孩子從身心做好準備，順利度過開學適應期。
1.規律飲食與運動：保持三餐定時定量，多攝取蔬果，避免高油高糖食物。每天進行適度運動，如慢跑、散步、瑜伽，可以幫助釋放壓力、改善睡眠。
2.打造良好的睡眠環境：保持臥室黑暗、安靜、涼爽，避免在床上使用電子產品。調整固定的就寢時間，最好有8小時，量要夠、質要好的睡眠。
3.練習正向思考：試著將焦點放在新學期可以遇到的新事物，例如結交新朋友、學習新知識、參加有趣的社團，掌握活在當下的重要原則。
4.設立具體可行的小目標：不要一開始就給孩子太大的壓力，可以從每天完成一件小事開始，例如背10個單字、讀一個章節。
5.尋求親友與老師的支持：找信任的家人、朋友或老師聊聊自己的感受，說出來就是一種釋放。如果症狀嚴重，可以考慮尋求專業心理諮詢。
6.練習專注/正念：每天花幾分鐘時間靜坐或冥想，專注於自己的呼吸，感受當下的自己，能幫助平靜內心，減少焦慮。
