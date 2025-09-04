竹市原住民學生學用費 明年起每學期補助2000

新竹市國民中小學生原住民學生學用費補助5年沒有調整，市政府昨天宣布明年114學年度第2學期起，從每人每學期1500元調增至2000元，無黨籍平地原住民議員林慈愛等人表示支持，希望藉由增加補助減輕家長負擔，鼓勵孩子學習。

市府2012年3月訂定「新竹市國民中小學生原住民學生學用費核發原則」，2016年調至每人每學期1500元，其中1000元是助學金，另500元則為學用品補助，教育處指出，民生物價不斷攀升，代理市長邱臣遠拍板自明年起調升原住民族學用費預算，每名原住民學生每學期補助增加到2000元，其中1000元現金發給學生，1000元為學用品費。

邱臣遠表示，原住民族學生在教育過程中，家庭支援常面臨交通環境、經濟壓力等挑戰，因此市府責無旁貸，應給予更多支持，期待透過學用費調升，讓每位孩子都能安心就學，不因經濟困境而影響受教權益，真正實踐教育平權。

林慈愛支持調高，她說，原住民的學習與生活也需要被重視，由於物價上漲飛快，她先前透過提案質詢，希望增加原住民學生學用費補助金額，藉此減輕家長負擔，也鼓勵孩子可多買一些文具用品與書籍，讓其順利完成學業，激發向上精神。

