聽新聞
0:00 / 0:00
校長室前吃便當爭外送自由 他讚中山女高生勇敢：學校不是軍隊與監獄
中山女高爭取「外送自由」發起在校長室門口吃便當活動，促使校長今與學生面對面溝通。醫師、時事評論家沈政男大讚學生「實在很勇敢」，並指出學校是教育場所，不是軍隊與監獄，應用教育的方法提升自主管理能力，而不是頒布禁令。
沈政男指出，中山女高學生為了抗議學校限制訂外食，發起在校長室門口吃便當的活動，實在很勇敢！而辦教育，靠直覺、靠代代傳承經驗的時代已經過去，所有教育手段都要有科學根據。雖然目前很難達到，但至少要有這樣的企圖。
對於在校訂外食，各高中的做法都不一樣，像北一女每到中午校門口就成了粉紅外送機車停車場，只須在指定時段內送達，除此之外沒禁止學生訂外送。禁止若是怕學生吃壞肚子、不營養或亂花錢，就應該透過教育，讓學生學會自主管理。
沈政男也從訂外食衍生探討校園管制手機，他說，教育部本來要公告新的手機管制標準，變成統一保管，引發學生群起抗議，於是暫緩，目前仍是「原則上關機」他直言「手機，就是管不了」，如果要管，就會像現在這樣，大家起來推翻你。
他表示，學校是教育場所，不是軍隊與監獄，應透過教育提升自主管理能力，而非頒布禁令。有些國家禁止手機進校園，但多數國家採彈性管理與教育處理。他也狠酸，晚上在家都做這些事，到了學校就不能做，「這就是台灣的學校教育」。
【文教熱話題】
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言