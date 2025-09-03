校長室前吃便當爭外送自由 他讚中山女高生勇敢：學校不是軍隊與監獄

中山女高爭取「外送自由」發起在校長室門口吃便當活動，促使校長今與學生面對面溝通。醫師、時事評論家沈政男大讚學生「實在很勇敢」，並指出學校是教育場所，不是軍隊與監獄，應用教育的方法提升自主管理能力，而不是頒布禁令。

沈政男指出，中山女高學生為了抗議學校限制訂外食，發起在校長室門口吃便當的活動，實在很勇敢！而辦教育，靠直覺、靠代代傳承經驗的時代已經過去，所有教育手段都要有科學根據。雖然目前很難達到，但至少要有這樣的企圖。

對於在校訂外食，各高中的做法都不一樣，像北一女每到中午校門口就成了粉紅外送機車停車場，只須在指定時段內送達，除此之外沒禁止學生訂外送。禁止若是怕學生吃壞肚子、不營養或亂花錢，就應該透過教育，讓學生學會自主管理。

沈政男也從訂外食衍生探討校園管制手機，他說，教育部本來要公告新的手機管制標準，變成統一保管，引發學生群起抗議，於是暫緩，目前仍是「原則上關機」他直言「手機，就是管不了」，如果要管，就會像現在這樣，大家起來推翻你。

他表示，學校是教育場所，不是軍隊與監獄，應透過教育提升自主管理能力，而非頒布禁令。有些國家禁止手機進校園，但多數國家採彈性管理與教育處理。他也狠酸，晚上在家都做這些事，到了學校就不能做，「這就是台灣的學校教育」。

