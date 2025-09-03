中市安心午餐券無紙化 持數位學生證至超商兌換

台中市安心午餐券新學期開始採無紙化方式，教育局今天表示，與悠遊卡公司合作，將安心午餐券結合台中市數位學生證，弱勢學生只要持數位學生證，就可至5大超商（市）兌餐。

台中市教育局發布新聞稿說明，自9月起，弱勢學生只要拿著台中市數位學生證，在上午11時至下午2時至5大超商（市），選好餐點後至櫃台感應機台即可完成兌餐，可讓台中市立高中以下學校的2萬2000多名弱勢學生受惠。

教育局表示，安心午餐券實施對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經學校查證確屬家庭經濟困難且導師認定者，過去台中市弱勢學生持台中市數位學生證，在上午11時至下午2時至5大超商（市），操作KIOSK多元事務機或至櫃台感應機台，即可完成換餐。

為響應節能減碳，教育局宣布自9月1日起，安心午餐券兌餐全面邁向無紙化，弱勢學生只要拿著台中市數位學生證，選好餐點後至櫃台感應機台即可完成兌餐，不須再操作KIOSK多元事務機。

因應數位兌餐政策實行，教育局指出，兌餐不限於台中市轄區範圍，只要在市府合作的5大超商（市），包括7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、楓康超市等，均可以領餐，領餐彈性提高。

