立委攜手銀行 捐贈台東15所國小迷你棒球球具

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣棒球委員會主委的立法委員陳瑩，承襲祖父「棒球傳教士」陳耕元對棒球的熱情，和立委莊瑞雄共同媒合兆豐銀行，捐贈迷你棒球球具組給縣內15所國小棒球隊。圖／立委陳瑩辦公室提供

台東是台灣棒球的搖籃，縣棒球委員會主委的立法委員陳瑩，承襲祖父「棒球傳教士」陳耕元對棒球的熱情，和立委莊瑞雄共同媒合兆豐銀行，捐贈迷你棒球球具組給縣內15所國小棒球隊，並於今天在卑南國小舉辦捐贈儀式，為基層棒球注入實質支持。

陳瑩表示，擔任縣棒委會主委的初衷，源自家族對棒球的熱愛與對家鄉資源匱乏的體認，台東地處偏鄉，迷你棒球的推廣讓孩子從小接觸運動，傳遞紀律、合作與夢想的力量。迷你棒球以其簡化規則與小場地需求，完美解決偏鄉學校限制，讓孩子在快樂中愛上棒球。

莊瑞雄則表示，作為長期關注台東發展的夥伴，他深感迷你棒球對基層教育的價值，這種運動形式不僅讓孩子從小建立團隊精神，更能在資源有限的偏鄉地區點燃運動熱情。他期待透過此次合作，與陳瑩共同為台東培育更多棒球人才，延續台東在國際賽場的榮耀。

台東棒球的輝煌歷史，始於陳瑩的祖父陳耕元，人稱「棒球傳教士」，他以無私熱情將棒球種子撒遍台東，為在地棒球文化奠定基礎。陳瑩的父親前縣長陳建年擔任縣長期間，讓全縣少棒隊數量曾高達1百多隊，成為全台基層棒球發展的典範。

2024年世界棒球12強賽中，林昱珉、潘傑楷、邱智呈等台東子弟兵的亮眼表現，以及台灣青少棒在威廉波特少棒賽、U15亞洲青少棒錦標賽與小馬聯盟青少棒錦標賽的佳績，皆證明基層棒球向下紮根的重要性。

陳瑩強調，培育優秀運動人才需從「制度」、「師資」與「環境設備」三面向著手。在制度方面，即將於9月9日成立的「運動部」展現國家對體育的重視；師資方面，她自2020年推動「原住民棒壘球教練計畫」，補助學校聘請專業教練，至今全台145所學校受惠，總經費達1.3億元；在環境設備方面，爭取紅葉國小及台東體中棒球場修繕經費，並透過企業媒合補足資源。

台東 陳瑩 運動

