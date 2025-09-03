中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面

北市中山女高新學期熱食部漲價，有學生為爭取擴大訂外送權利，開學日發起在校長室門口吃便當活動，迄今連3天。校長張云棻昨發出一封信回應學生，謝謝他們主動提出想法；校方說，校長今午與學生溝通，也請膳食委員會學生代表9月中旬會議提案討論。

學生在Threads發文訴求，「在中山女高校長室門口外面吃便當，直到中山女高學生可以自己訂外送。」昨天秀出在校長室外地板擺放數個便當和泡麵的照片，指「第二天革命尚未成功，同志今天很努力喔！」活動迄今第3天。有人在相關貼文留言透露，學生會（班聯會）的班代大會每年都有提，只是每次都被校方用各種理由拒絕。

校長張云棻昨天釋出一封給學生的信，提到這兩天學校陸續收到許多同學對於熱食部調整價格、學校外食訂購制度的建議與聲音。開學以來，每天滿滿會議，但一直掛念著這事，「因為和你們每天的飲食及健康息息相關，也是校園生活很重要的一部分。」

張云棻說，她這兩天跟學務處掌握歷年詳細訊息，也研讀高一PBL有關外食主題的研究，歡迎大家在今年的膳食委員會議更全面性討論，共識出中山人覺得合適的做法。學校的膳食規定修正是採委員會決議制，校長和學務處皆樂見因應大環境的改變而做適度的調整，但必須經過討論的法定程序，這也是尊重學校制度的作法。

張云棻也談及三大面向。一為熱食部漲價，二是開放外食訂購，109學年度通過外食試行要點，111學年度第1學期提出修正提案，原訂1個月限1次開放外食訂購，增加每周班級整潔成績優異班級可增加下個月的外訂次數，並增加無痕飲食不列入外訂的次數；112、113 學年度均未提出有關外食訂購的提案，故未修訂。

三為修正膳食規定的程序，膳食委員會委員共19人，包含6位學生代表、5位家長代表，另有行政、教師代表組成，學生加家長人數超過半數。張云棻說，她了解這兩年各校開放外食訂購的情況更為普遍，建議本學年度的學生委員可依程序全校普查後，再共同研議修正訂購要點。

張云棻今午與學生面對面溝通，滿開心學生願意來跟她談，也方便學校聽到不同學生的想法。校方說，目前請膳食委員會學生代表搜集全校各班在班會課討論的學生意見，盡量納入愈多學生的聲音，政策形成也會比較完整一點，經學生代表做成提案送9月中旬召開的膳食委員會討論跟決議，校方將尊重結論，後續挑戰也會有相關配套。

教育局今表示，針對高級中等學校校園開放外食訂購議題，教育局持開放態度，提醒各校應依據校園環境與學生需求，妥適與校內師生溝通並凝聚共識後，因地制宜自行決定是否開放外食訂購，並提醒針對外送區域規畫、營養均衡、衛生問題及廚餘回收問題等，應有妥適討論。 中山女高學生近日爭取擴大外送權利，校長張云棻今午與學生溝通，也請膳食委員會學生代表9月中旬會議提案討論。本報系資料照／記者曾原信攝影

