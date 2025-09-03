新港奉天宮贈Hami電子書帳號 嘉惠9校師生
嘉義新港奉天宮與中華電信嘉義營運處合作，提供新港、溪口9所國中小學Hami書城帳號，嘉惠2089名師生，在新學期可以無限瀏覽平台上的多元電子書，培養閱讀習慣。
新港奉天宮今天上午在新港國小圖書館，舉辦捐贈中華電信Hami線上書城帳號給9所學校記者會，受贈學校包括新港藝術高中、新港國中、新港國小、文昌國小、月眉國小、古民國小、復興國小、安和國小及柴林國小。
奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，小朋友是國家未來希望，奉天宮長期支持教育及環保永續，希望透過線上圖書館的概念，讓小朋友有更多閱讀管道，期待未來能擴大捐贈到90所學校。
嘉義縣教育處副處長顏廷育代表縣府出席，致贈感謝狀給中華電信及奉天宮，感謝推動教育公益，嘉惠2089名師生。
教育處指出，Hami書城提供親子繪本、兒童雜誌、語言學習、科普、藝術設計等領域書籍，在新學期9月至12月期間，孩子們能夠透過多元數位裝置登入平台，暢讀多元好書，培養閱讀習慣，提升學習力與競爭力。此次提供的帳號開放家長一同使用，讓親子共享閱讀資源，透過共讀建立親子連結。
