校園百年茄苳神奇長出「七顆火龍果」 雲林元長國小百年校慶飛來祥兆

雲林縣元長國小適逢110年校慶，校園一棵高大的百年茄苳樹昨天被發現「開花」，仔細查看竟是長出7棵紅通通的火龍果，經查係為「鳥農夫」糞便施種成果，被小朋友喻為神仙送來的「七龍珠」，校方藉機了一堂有趣的生態課，只是師生不敢品嘗鳥糞生成的「仙果」，但茄苳生果卻傳為百年校慶的吉祥佳話。

元長國小的校園老樹林立，綠草如茵，有森林小學的美稱，這棵長出火龍果的老茄苳就位在校長室前方，校長王曉萍細說「茄苳生果」的由來也感神奇。

她說，校園因樹多蟲鳥蜂蝶生態豐富，上周傳出有虎頭蜂闖入學校築巢，她會同校工人員巡視高大的老樹，一旦發現蜂巢將設法移除，一路巡視到校長室前的這棵百年老茄苳，抬頭看到樹頂隱約出現一串「紅花」，大家納悶茄苳怎會開紅花，心想正逢學校110歲生日前夕，百年老樹竟開花慶賀「太神奇了！」

大家仔細一看發現原來是一串紅通通的火龍果，一算共有7顆，但不管是花是果，全校師生嘖嘖稱奇，認為這是「祥瑞」之兆，尤其長出7顆火龍果，有「Luck seven」之意，更有小朋友直接說是神仙送來的「七龍珠」，給學校當生日禮物。

老樹如何會神奇長出火龍果，小朋友也感不解，老師趁機為小朋友上了一堂生態課，老師說，可能是鳥兒吃了火龍果，飛到學校的茄苳樹上，未消化的種子隨著糞便排出掉在枝幹縫隙，經雨水日曬發芽成長，才形成火龍果寄生老樹的奇景，有足夠養分照樣會開花結果。

校工登樹摘果，但這些「鳥農夫」種出的火龍果，學生不敢吃，天真地說，這些水果是鳥大便長出來的，一定臭臭的。校長王曉萍今天分享收成，沒想到這些天然有機的火龍果，不僅甜美還散發濃濃果香，為小朋友解開了心中「鳥糞生臭果」的迷惑。 元長國小校園百年茄苳樹，在百年校慶前夕長出火龍果，當作生日禮物，被視為祥兆，傳為佳話。記者蔡維斌／攝影 元長國小校園百年茄苳樹，在百年校慶前夕長出火龍果，當作生日禮物，被視為祥兆，傳為佳話。記者蔡維斌／攝影 元長國小校園百年茄苳樹，在百年校慶前夕長出火龍果，當作生日禮物，被視為祥兆，傳為佳話。記者蔡維斌／攝影 元長國小校園百年茄苳樹，在百年校慶前夕長出火龍果，被視為祥兆，傳為佳話。記者蔡維斌／攝影

