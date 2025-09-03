高中英聽第1次考試10月18日舉行 9月4日至11日開放報名

快訊

中央社／ 台北3日電
115學年度高中英語聽力測驗第1次考試將於今年10月18日舉行，9月4日至11日受理報名。示意圖／AI生成
115學年度高中英語聽力測驗第1次考試將於今年10月18日舉行，9月4日至11日受理報名，高中英聽測驗共包含5大題型，皆為選擇題。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高中英語聽力測驗是針對高中學生進行英語聽力綜合評量，每學年舉辦2次，考生可自由選考，成績擇優使用，各大學校系也可將英聽成績納入各入學管道的檢定項目。

115學年度高中英聽測驗第1次考試將於今年10月18日舉行，9月4日至11日受理報名，高三在學生由學校辦理集體報名，非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲大考中心集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

大考中心表示，報名資料包含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性；在報名日期截止前，集體報名的考生務必親自校核由集報單位列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

115學年高中英聽測驗上午場開始時間為上午11時，下午場開始時間為下午2時 高中英聽測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，英聽考試開始鈴聲響畢即不得入場。

大考中心說明，高中英聽測驗包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」、「長篇聽解」等5大題型，除了「圖片聽解」包括部分多選題，其餘皆為單選題；英聽成績採等級制，由高至低依序為「A」、「B」、「C」、「F」，成績通知單將提供考生當次測驗等級與簡要說明。

