補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

前年底新北市國中割頸案後，教育部推「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，補校園安全破網，今天教團卻召開記者會，指經費補助不足、標準過高，政策是「喊假的」。對此，教育部回應，該方案是接受地方政府建議訂定，114學年核定補助經費超過1.2億元。此外，已有多個縣市按計畫申請增聘副組長。

全教產今開記者會，批評教育部「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案補助比例過低、地方自籌比例過高，且符合副組長增設資格的學校僅占5％，形同「喊假的」，呼籲教育部應建立專責校安人力制度，並提供穩定經費支持。

對此，教育部表示，先前接受地方政府建議，依學校規模、社區環境及師生需求等，提供地方政府以校為單位擇一申請「增置學務人力」或「設置副組長」彈性方案。為利地方政府自114學年度起聘用相關學務人力，教育部業於114年4月正式函文地方政府「114學年度補助地方政府辦理國民中學增置學務人力計畫」，並核定補助經費1億2392萬961元。

全教產說，學校需達61班以上才能設置副組長，於全台僅40所國中符合資格，占國中比例僅5％。對此，教育部進一步說明，副組長補助方案為30班1人、31至60班2人、61班以上3人，目前已有基隆市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、桃園市及台南市等所屬學校，依其需求申請副組長補助方案。

教育部表示，將於10月中旬關心了解地方政府執行情形與需協助事項，並於114學年上學期結束後檢討精進本方案相關措施，持續與地方政府合作，落實營造友善安全的校園環境。

教育部表示，會透過修正規範、編列經費等方式，協助地方政府強化學校行政及輔導人力。未來因應「財政收支劃分法」修正公布後，調整各級政府稅收劃分，中央將釋出大幅財源挹注地方政府經費，教育部將依所獲預算審慎規劃相關教育補助經費，並與地方政府協力合作，提升學校行政人力運用，減輕執行校園安全、學生事務及輔導工作負擔，共同營造友善、安全的校園環境。

