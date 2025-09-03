快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

聽新聞
0:00 / 0:00

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，會透過修正規範、編列經費等方式，協助地方政府強化學校行政及輔導人力。示意圖。圖／AI生成
教育部表示，會透過修正規範、編列經費等方式，協助地方政府強化學校行政及輔導人力。示意圖。圖／AI生成

前年底新北市國中割頸案後，教育部推「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，補校園安全破網，今天教團卻召開記者會，指經費補助不足、標準過高，政策是「喊假的」。對此，教育部回應，該方案是接受地方政府建議訂定，114學年核定補助經費超過1.2億元。此外，已有多個縣市按計畫申請增聘副組長。

全教產今開記者會，批評教育部「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案補助比例過低、地方自籌比例過高，且符合副組長增設資格的學校僅占5％，形同「喊假的」，呼籲教育部應建立專責校安人力制度，並提供穩定經費支持。

對此，教育部表示，先前接受地方政府建議，依學校規模、社區環境及師生需求等，提供地方政府以校為單位擇一申請「增置學務人力」或「設置副組長」彈性方案。為利地方政府自114學年度起聘用相關學務人力，教育部業於114年4月正式函文地方政府「114學年度補助地方政府辦理國民中學增置學務人力計畫」，並核定補助經費1億2392萬961元。

全教產說，學校需達61班以上才能設置副組長，於全台僅40所國中符合資格，占國中比例僅5％。對此，教育部進一步說明，副組長補助方案為30班1人、31至60班2人、61班以上3人，目前已有基隆市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、桃園市及台南市等所屬學校，依其需求申請副組長補助方案。

教育部表示，將於10月中旬關心了解地方政府執行情形與需協助事項，並於114學年上學期結束後檢討精進本方案相關措施，持續與地方政府合作，落實營造友善安全的校園環境。

教育部表示，會透過修正規範、編列經費等方式，協助地方政府強化學校行政及輔導人力。未來因應「財政收支劃分法」修正公布後，調整各級政府稅收劃分，中央將釋出大幅財源挹注地方政府經費，教育部將依所獲預算審慎規劃相關教育補助經費，並與地方政府協力合作，提升學校行政人力運用，減輕執行校園安全、學生事務及輔導工作負擔，共同營造友善、安全的校園環境。

人力 教育部 校園安全

延伸閱讀

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部推10門教保數位課程 含用藥安全、親師溝通

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

產業缺工嚴重 蔣萬安拋高教、技職學校海外招生引進人力

相關新聞

無法訂外送！中山女高學生校長室外吃便當抗議 校長：須尊重制度

中山女高學生近日因校內熱食部漲價、爭取訂外送的權利未果，發起在中山女高校長室門口吃便當的活動，昨(2)日是活動第二日，中山女高校長張云棻也發出長信回應學生，歡迎學生可再與她當面聊聊，交換意見。

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，...

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

前年底新北市國中割頸案後，教育部推「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，補校園安全破網，今天教團卻召開...

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。一名家長發文，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾，對此，家長們紛紛表示共鳴，也有人建議使用「自黏性書套」。

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市...

物價飛漲原住民學生學用費也加碼 竹市府宣布明年起每學期補助2000

為協助國民中小學清寒原住民學生順利完成學業，新竹市府今宣布自明年（114學年度第2學期）起調升「原住民學生學用費」，每名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。