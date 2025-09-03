2成學生朋友遞菸就會吸 國健署推拒菸8不技巧

開學季來臨，學生面臨同儕吸菸誘惑考驗，根據國健署調查，近2成不吸菸學生坦言，未來1年內好友給菸可能會吸，呼籲家長陪著孩子善用拒菸8不技巧，勇敢拒菸。

開學是一段新的開始，也是建立健康生活好時機，面對尼古丁誘惑，青少年需要更多來自家庭與社會支持。根據民國112年青少年吸菸行為調查顯示，若周遭有吸菸的朋友，開始吸菸的機率大幅提高，甚至比沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍。

同儕吸菸行為對不吸菸的青少年影響不容小覷，調查顯示，未曾吸菸學生中，有17.9%表示，未來1年內好友提供紙菸時，自己可能會吸菸；若將這群乖乖牌依據學級細分，21.9%高中職學生會因為朋友遞菸而吸食，高於國中生的13.6%。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，無論是傳統紙菸、加熱菸，或是電子煙，任何形式的菸品都會對健康造成危害。青少年正處於關鍵發展階段，對尼古丁的成癮性特別敏感，容易影響腦部發展、學習能力與記憶功能，並損害心肺健康。

家長在開學期間應更加留意、協助青少年遠離菸害，別讓吸菸行為在青春期悄悄養成，朋友是青少年社交中不可或缺一環，若身邊好友有吸菸行為，可能會削弱青少年對菸品危害的認知與警覺心，國健署提供「拒菸8不」技巧，希望家長陪伴孩子，一同勇敢向菸說不。

「拒菸8不」的第1個「不」是不接受，堅定拒絕可有效化解對方的要求；第2個是不隱瞞，有就是告知理由，建議用簡單的理由拒絕對方的要求；第3個是不尷尬，可以自我解嘲，幽默自己；第4個是不逗留，三十六計走為上策，藉機遠離現場，也是好方法。

以友誼勸服的不縱容是第5個「不」，國健署建議，以友情為出發點，規勸對方；第6個是不硬碰，轉移話題，邀請對方一同做別的事，化解情境；第7個不被說服，用道理、證據說服對方；第8個是不被激將，家長可以告訴孩子，不盲從朋友意見，才是真正的大人模樣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

