快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

新五專首年招生偏冷 教育部將加強國中宣導

中央社／ 台北3日電

教育部推動「新五專」，首年招生偏冷，以台科大為例，專班原預計招收60人，只招到21人。校方表示，主因是宣傳時間偏晚，學生、家長持觀望態度。教育部則說會加強入校宣導。

「技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班」首年共有38所技專校院、138所技術型高中參與，專班生無須提前於職場實習或工作，而是在技高課程架構下，與科大共同規劃銜接式的實作課程，部分學生高3畢業，可直接升讀二年制專科學校（二專），畢業後取得「副學士」學位，可就業或銜接二年制技術學院（二技）。

今年是「新五專」推動首年，傳出部分學校招生情形較冷，以台科大自動化工程專班為例，與台北市大安高工、新竹高工、台中高工3校合作，橫跨電機機械、機電整合、AI應用、智慧製造與機器人系統，首年預計招收60人，但只招到21人，其中新竹高工的專班掛零。

對此，台科大教務長陳素芬解釋，自動化工程專班採3加2加2（3年高職加二專加二技），培育具問題解決能力與產業連結的高階實作人才，制度提供的彈性，讓科大和技術型高中嘗試創新模式，機會非常難得。

陳素芬表示，今年的招生結果，主因是宣導時間偏晚，家長對制度認識不足而觀望。新竹高工的專班招生掛零，可能是新竹地區升學文化較強烈，許多優秀學生仍傾向選擇普通高中，且家長對專班優勢尚未完全了解。

台科大的「新五專」專班結合產業設計課程，對於首年進入高職的專班學生，已於暑期規劃課程，讓學生提早在台科大學習，進而發揮技職教育的優勢。

依照規劃，「新五專」學生有機會在大2結束後，選擇先到業界工作或實習。陳素芬分析，台科大學生特質，普遍仍傾向完成學士學位，短期內多數人會選擇繼續升學。但若先實習或短期就業，再回校完成學位，將帶回產業經驗，活化課堂討論，「問更好的問題，做更有意思的專題。」

教育部則表示，「新五專」是為鼓勵學生提前儲備就業能力，避免只顧及升學、忽略專業技術學習；專班並非取代學生的現有就學進路，而是提供學生不同的入學管道與選擇。

教育部表示，專班為第一年推動，各界的建議與指教，將納入後續推動及執行參採。將透過技專校院招策會、技術型高中、家長團體，向親師生加強宣導，並搭配適性入學政策，由講師進入國中校園宣導，鼓勵國中畢業生適性選擇。

新竹 台科大 教育部

延伸閱讀

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部推10門教保數位課程 含用藥安全、親師溝通

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

相關新聞

無法訂外送！中山女高學生校長室外吃便當抗議 校長：須尊重制度

中山女高學生近日因校內熱食部漲價、爭取訂外送的權利未果，發起在中山女高校長室門口吃便當的活動，昨(2)日是活動第二日，中山女高校長張云棻也發出長信回應學生，歡迎學生可再與她當面聊聊，交換意見。

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，...

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

前年底新北市國中割頸案後，教育部推「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，補校園安全破網，今天教團卻召開...

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。一名家長發文，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾，對此，家長們紛紛表示共鳴，也有人建議使用「自黏性書套」。

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市...

物價飛漲原住民學生學用費也加碼 竹市府宣布明年起每學期補助2000

為協助國民中小學清寒原住民學生順利完成學業，新竹市府今宣布自明年（114學年度第2學期）起調升「原住民學生學用費」，每名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。