新五專首年招生偏冷 教育部將加強國中宣導

教育部推動「新五專」，首年招生偏冷，以台科大為例，專班原預計招收60人，只招到21人。校方表示，主因是宣傳時間偏晚，學生、家長持觀望態度。教育部則說會加強入校宣導。

「技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班」首年共有38所技專校院、138所技術型高中參與，專班生無須提前於職場實習或工作，而是在技高課程架構下，與科大共同規劃銜接式的實作課程，部分學生高3畢業，可直接升讀二年制專科學校（二專），畢業後取得「副學士」學位，可就業或銜接二年制技術學院（二技）。

今年是「新五專」推動首年，傳出部分學校招生情形較冷，以台科大自動化工程專班為例，與台北市大安高工、新竹高工、台中高工3校合作，橫跨電機機械、機電整合、AI應用、智慧製造與機器人系統，首年預計招收60人，但只招到21人，其中新竹高工的專班掛零。

對此，台科大教務長陳素芬解釋，自動化工程專班採3加2加2（3年高職加二專加二技），培育具問題解決能力與產業連結的高階實作人才，制度提供的彈性，讓科大和技術型高中嘗試創新模式，機會非常難得。

陳素芬表示，今年的招生結果，主因是宣導時間偏晚，家長對制度認識不足而觀望。新竹高工的專班招生掛零，可能是新竹地區升學文化較強烈，許多優秀學生仍傾向選擇普通高中，且家長對專班優勢尚未完全了解。

台科大的「新五專」專班結合產業設計課程，對於首年進入高職的專班學生，已於暑期規劃課程，讓學生提早在台科大學習，進而發揮技職教育的優勢。

依照規劃，「新五專」學生有機會在大2結束後，選擇先到業界工作或實習。陳素芬分析，台科大學生特質，普遍仍傾向完成學士學位，短期內多數人會選擇繼續升學。但若先實習或短期就業，再回校完成學位，將帶回產業經驗，活化課堂討論，「問更好的問題，做更有意思的專題。」

教育部則表示，「新五專」是為鼓勵學生提前儲備就業能力，避免只顧及升學、忽略專業技術學習；專班並非取代學生的現有就學進路，而是提供學生不同的入學管道與選擇。

教育部表示，專班為第一年推動，各界的建議與指教，將納入後續推動及執行參採。將透過技專校院招策會、技術型高中、家長團體，向親師生加強宣導，並搭配適性入學政策，由講師進入國中校園宣導，鼓勵國中畢業生適性選擇。

商品推薦