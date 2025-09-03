無法訂外送！中山女高學生校長室外吃便當抗議 校長：須尊重制度

台北市立中山女高學生近日因校內熱食部漲價、爭取訂外送的權利未果，發起在校長室門口吃便當的活動，昨(2)日是活動第二日，中山女高校長張云棻也發出長信回應學生，歡迎學生與她當面聊聊、交換意見。

有中山女高學生在Threads曝光於校長室門口吃便當的情景，照片可見校長室外，有數個便當盒與泡麵擺在地上，便當蓋還用書本墊著。發文學生寫道：「直到中山女高學生可以自己訂外送，第二天！革命尚未成功，同志今天很努力喔！謝謝今天一起來共進午餐的同屆、學妹，我愛妳們！對這件事情有共鳴、也想發聲的同學，歡迎大家中午一起來吃午餐！」

針對該起活動，校長張云棻發出長信回應學生，表示校方已收到許多同學對於熱食部調整價格、學校外食訂購制度的建議與聲音，將在這兩天與學務處掌握歷年詳細訊息，也研讀高一PBL有關外食主題的研究，強調學校的膳食規定修正是採委員會決議制，雖然校長和學務處皆樂見因應大環境的改變而有適度的調整，但仍須經過討論的法定程序。

關於校內熱食部的漲價問題，校長表示，因進貨食材持續漲價，加上早餐部3年皆未漲，故部分早餐品項，包括玉米、起士、豬排、菲力雞、鮪魚等共8項價格有所調整，熱食部也每年都會辦理師生滿意度調查檢驗，反應都極為正向，且三年來數據逐年提高，113年熱食部滿意度整體度為95.9%、服務態度滿意度為95.2%、價格滿意度為82%。

在中山女高訂購外食制度上，校長列出過去的擬定紀錄，其中111學年度膳食學生委員曾對全校學生發放問卷調查，共有906位同學回覆表單，其中贊成「局部調整」（71.7%）比例相對最高。為增加鼓勵機制，將原訂一個月限一次開放外食訂購的規定下，增加每周班級整潔成績優異的班級，可增加下個月的外訂次數，並增加無痕飲食不列入外訂的次數。

校長強調，對於「校園開放外食訂購」的建議參考，學校的研議方向包含：自主管理、食安、交通管制及垃圾環保面向，學生有任何想法，都歡迎向祕書登記時間來校長室討論。

對於該起校長室門口吃便當的活動，也有校友留言表示：「學妹們加油！不過學姐良心建議，妳們可以完整化訴求，就是怎麼規劃出外送擺放區、時間大約多久、會不會影響校門口的來往行車安全、餐後垃圾怎麼處理等等⋯相信聰明的妳們知道怎麼完善一個爭取權益的活動，而不是抗議而已！」也有網友好奇中山女高「不能訂外送的理由」，認為禁止訂外食「簡直跟髮禁一樣無理且落伍。」

