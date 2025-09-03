課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。一名家長發文，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾。家長們紛紛共鳴，也有人建議使用「自黏性書套」。

一名家長在Threads發文，表示每次學期開始都要來一場「書套大戰」，幫孩子買書套時，因不同出版社課本尺寸不同，要購買許多不同尺寸的書套，讓他感到非常困擾，因此建議教育部長改善課本尺寸不一的問題，「解決一下廣大家長的困擾」。

此文一出，不少家長也表示遇到相同問題，「真的，每次開學都要忙著套書套，還有填寫基本資料、防災卡有的沒的」、「終於有媽媽跟我有一樣的困擾，好想念國立編譯館」、「更慘的是，今天帶書去比大小，適合的卻沒貨」、「真的很困擾，重點還以為跟上學期會一樣，先買了才發現尺寸還是不對」。

也有網友建議重視環保，不要使用書套，「從不用不環保的書套，每學期使用完就資源回收，不理解為何需要書套」、「從沒幫孩子買過，自覺不環保，我偏向著重教育孩子愛護好書本的觀念」、「書套好不環保喔，我沒幫孩子買，目前孩子小三，書本皮都在啊，也沒怎麼損壞」。

也有網友分享各課本的尺寸，也推薦使用自黏性書套，「要買三種尺寸，26（練習本、課本）、26加寬（課本）、300（聯絡簿、課本）」、「國小課本就是買有新課綱、加寬型等字樣的，作業本是一般型26/26.5尺寸的」、「買用黏的，整個貼起來」、「自黏書套，我買新課綱版本的大小，反正全部黏上去，多出來的裁掉就好」。

