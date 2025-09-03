第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市政府教育局今天發文要求學校填報第7堂排課狀況。全教總要求，錯誤政策必須立即終止，教育部應跟地方教育局處明確說明無須回報，地方政府亦應停止要求學校回報數據。

教育部今年4月發文地方政府，建議中小學第7節課可安排體育等活動性質課程，不過教學現場反映，課表都快排不出來了，還空降安排最後一節課，批評是加重教師負擔。

對此，全教總今天再次發布新聞稿指出，限制第7節排課，是教育部與局處長進行5場座談後產生的政策，足見中央與地方教育主管機關皆嚴重脫離學校現場，不僅不能體恤學校辛勞，反而一再給學校添亂。

後續教育部作出澄清，要求各地方政府應秉持「循序推動、尊重學校」原則，逐校評估實施狀況。然而，全教總說，桃園市政府教育局卻在今天發文要求學校填報第7堂排課狀況，「所謂拿著雞毛當令箭，實莫此為甚」。全教總要求教育部、地方教育局處立即終止此一錯誤政策，早日讓學校回歸正常校務運作。

