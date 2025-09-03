快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總說，桃園市政府教育局在今天發文要求學校填報第7堂排課狀況。本報資料照片
全教總說，桃園市政府教育局在今天發文要求學校填報第7堂排課狀況。本報資料照片

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市政府教育局今天發文要求學校填報第7堂排課狀況。全教總要求，錯誤政策必須立即終止，教育部應跟地方教育局處明確說明無須回報，地方政府亦應停止要求學校回報數據。

教育部今年4月發文地方政府，建議中小學第7節課可安排體育等活動性質課程，不過教學現場反映，課表都快排不出來了，還空降安排最後一節課，批評是加重教師負擔。

對此，全教總今天再次發布新聞稿指出，限制第7節排課，是教育部與局處長進行5場座談後產生的政策，足見中央與地方教育主管機關皆嚴重脫離學校現場，不僅不能體恤學校辛勞，反而一再給學校添亂。

後續教育部作出澄清，要求各地方政府應秉持「循序推動、尊重學校」原則，逐校評估實施狀況。然而，全教總說，桃園市政府教育局卻在今天發文要求學校填報第7堂排課狀況，「所謂拿著雞毛當令箭，實莫此為甚」。全教總要求教育部、地方教育局處立即終止此一錯誤政策，早日讓學校回歸正常校務運作。

教育部 教育局 全教總

延伸閱讀

教育部推10門教保數位課程 含用藥安全、親師溝通

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

推廣農產 桃市攜手超商再推「拉拉山水蜜桃霜淇淋」

相關新聞

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。一名家長發文，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾，對此，家長們紛紛表示共鳴，也有人建議使用「自黏性書套」。

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市...

物價飛漲原住民學生學用費也加碼 竹市府宣布明年起每學期補助2000

為協助國民中小學清寒原住民學生順利完成學業，新竹市府今宣布自明年（114學年度第2學期）起調升「原住民學生學用費」，每名...

亞洲第一所無校園高中在台灣！這間「大學式」高中 首屆畢業生表現如何？

「這份榜單不僅亮麗，更充滿了動人的故事，」

變好走了！基市這所國中交通沉痾有解 唯一聯外道路上學時段單向行車

基隆市銘傳國中1100多名學生，上下學全部行走雙向各1線道的劉銘傳路，雙向都會塞車。基市府教育處今天表示，這學期開始上學...

潮和國小校長謝相如獲卓越領導獎 以身作則用專業成就師生

屏東縣潮和國小校長謝相如獲得教育部114年度校長領導卓越獎，謝相如從事教育工作30多年，今年是她擔任校長的第14年，謝相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。