教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，全教產今天開記者會，批評教育部的方案補助比例過低、地方自籌比例過高，且符合副組長增設資格的學校僅占5％，形同「喊假的」，呼籲教育部應建立專責校安人力制度，並提供穩定經費支持。

全教產理事長林蕙蓉表示，新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但各縣市執行時遇到非常大的困難。

林蕙蓉說，教育部「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」目前規定，61班以上者，學生事務單位及輔導專責單位得共置副組長1人至3人，於是新補助的「副組長」方案限61班以上的國中申請，但全台僅40校符合資格，占國中比例僅5％，顯示政策無法全面照顧校安需求。

林蕙蓉批評，整學年下來，教育部所提出的補助國中增置學務人力及副組長方案根本無法落實，有的縣市甚至主計及人事單位也不支持，教育部政策形同「喊假的」。

立委柯志恩表示，教育部還將補助責任推給地方政府，實際補助比例僅有30％到50％，地方政府要自籌龐大經費，對財政困難的城市而言，根本難以承擔。教育部無法回應校安的迫切需求，修法建立專責人力才是解決辦法。

全教產副理事長林碩杰說，教育部簡直是「拖延部」，如先前說要實施的校園手機管理辦法，也是一延再延。校安人力問題從2023至今，教育部還在拖延，學務人力的補助方案，甚至這個月才要試行、下個月正式實施。

全教產呼籲，教育部應立即正視現場需求，修正相關編制法規，建立專責專業校安人力制度，並提供穩定的中央財政支持，才能真正保障師生安全，避免再讓「補助」成為口號，而要展現實質效益。

