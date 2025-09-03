快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教產上午舉行記者會，理事長林蕙蓉（中）表示，2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上補助比例低。記者曾吉松／攝影
全教產上午舉行記者會，理事長林蕙蓉（中）表示，2023年新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年終於提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但實際上補助比例低。記者曾吉松／攝影

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，全教產今天開記者會，批評教育部的方案補助比例過低、地方自籌比例過高，且符合副組長增設資格的學校僅占5％，形同「喊假的」，呼籲教育部應建立專責校安人力制度，並提供穩定經費支持。

全教產理事長林蕙蓉表示，新北市國中生割頸案發生後，教育部在2025年提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，表面上宣稱全面支持校安，但各縣市執行時遇到非常大的困難。

林蕙蓉說，教育部「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」目前規定，61班以上者，學生事務單位及輔導專責單位得共置副組長1人至3人，於是新補助的「副組長」方案限61班以上的國中申請，但全台僅40校符合資格，占國中比例僅5％，顯示政策無法全面照顧校安需求。

林蕙蓉批評，整學年下來，教育部所提出的補助國中增置學務人力及副組長方案根本無法落實，有的縣市甚至主計及人事單位也不支持，教育部政策形同「喊假的」。

立委柯志恩表示，教育部還將補助責任推給地方政府，實際補助比例僅有30％到50％，地方政府要自籌龐大經費，對財政困難的城市而言，根本難以承擔。教育部無法回應校安的迫切需求，修法建立專責人力才是解決辦法。

全教產副理事長林碩杰說，教育部簡直是「拖延部」，如先前說要實施的校園手機管理辦法，也是一延再延。校安人力問題從2023至今，教育部還在拖延，學務人力的補助方案，甚至這個月才要試行、下個月正式實施。

全教產呼籲，教育部應立即正視現場需求，修正相關編制法規，建立專責專業校安人力制度，並提供穩定的中央財政支持，才能真正保障師生安全，避免再讓「補助」成為口號，而要展現實質效益。

人力 教育部

延伸閱讀

產業缺工嚴重 蔣萬安拋高教、技職學校海外招生引進人力

影／教育部補助學務人力 全教產批「喊假的」

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

赴日動物病院實習！嘉義大學獸醫生觀摩海豚健檢、心臟超音波

相關新聞

無法訂外送！中山女高學生校長室外吃便當抗議 校長：須尊重制度

中山女高學生近日因校內熱食部漲價、爭取訂外送的權利未果，發起在中山女高校長室門口吃便當的活動，昨(2)日是活動第二日，中山女高校長張云棻也發出長信回應學生，歡迎學生可再與她當面聊聊，交換意見。

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

2023年發生新北市國中生割頸案，教育部提出增置學務人力及國中學務及輔導單位設置副組長等措施，欲補足校園安全漏洞。然而，...

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

前年底新北市國中割頸案後，教育部推「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」兩方案，補校園安全破網，今天教團卻召開...

課本尺寸亂七八糟！家長嘆開學都打「書套大戰」 喊話教長解決困擾

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。一名家長發文，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾，對此，家長們紛紛表示共鳴，也有人建議使用「自黏性書套」。

第7節排活動課教育部稱鼓勵性質 全教總指桃園仍要求學校填報

教育部原推中小學第7節課安排體育、綜合等活動性質課程，後遭教團抗議，才強調僅是鼓勵性質。不過，正值忙碌的開學首周，桃園市...

物價飛漲原住民學生學用費也加碼 竹市府宣布明年起每學期補助2000

為協助國民中小學清寒原住民學生順利完成學業，新竹市府今宣布自明年（114學年度第2學期）起調升「原住民學生學用費」，每名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。