物價飛漲原住民學生學用費也加碼 竹市府宣布明年起每學期補助2000

為協助國民中小學清寒原住民學生順利完成學業，新竹市府今宣布自明年（114學年度第2學期）起調升「原住民學生學用費」，每名原住民學生每學期補助2000元，積極照顧原住民族學生的學習需求，協助減輕家庭負擔，讓孩子能專注於學業發展。對此，新竹市無黨籍平地原住民議員林慈愛說，由於物價飛漲，希望藉由增加補助能減輕家長負擔，鼓勵孩子學習。

林慈愛說，原住民的學習與生活也需要被重視，由於物價上漲飛快，她先前也透過提案質詢，希望增加原住民學生學用費補助金額，藉此減輕家長負擔，也鼓勵孩子可多買一些文具用品與書籍，讓其順利完成學業，激發向上精神。

教育處指出，為加強照顧原住民學生就學需要，市府於2012年3月訂定「新竹市國民中小學生原住民學生學用費核發原則」，凡設籍竹市並就讀於竹市公私立國民中小學的原住民籍學生，每學期每人補助學用費，並於2016年由1000元調高至1500元，其中1000元是助學金，另500元則為學用品補助。

教育處表示，因應目前民生物價指數不斷攀升，考量實際經濟需求，代理市長邱臣遠拍板自明年起調升原住民族學用費預算，為每名原住民學生每學期補助2000元，其中包含1000元現金發給學生，1000元為學用品費，以降低國中小減輕家長經濟壓力。

教育處補充，原住民族是竹市多元文化的重要資產，市府將持續確保原住民族學生在「新竹好學」教育願景下，獲得最完善照顧與支持。

邱臣遠表示，原住民族學生在教育過程中，家庭支援常面臨交通環境、經濟壓力等挑戰，因此市府責無旁貸，應給予更多支持，期待透過學用費調升，讓每位孩子都能安心就學，不因經濟困境而影響受教權益，真正實踐教育平權。

商品推薦