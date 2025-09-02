快訊

變好走了！基市這所國中交通沉痾有解 唯一聯外道路上學時段單向行車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示，銘傳國中聯外道路劉銘傳路，這學期開始上學時段管制單向通行，交通明顯更順暢。圖／基市府教育處提供
基隆市銘傳國中1100多名學生，上下學全部行走雙向各1線道的劉銘傳路，雙向都會塞車。基市府教育處今天表示，這學期開始上學時段管制單向通行，觀察開學後前兩天，劉銘傳路交通明顯更順暢。

教育處表示，劉銘傳路是銘傳國中單一對外人車通道，全校有1100多名學生，每日上下學時段，都會造成路幅狹小的劉銘傳路出現人車爭道亂象，並造成交通堵塞。

為了改善銘傳國中通學區計畫，教育處透過多次實地會勘，並召開地方說明會，與學校附近居民溝通，並不斷在校內對學生及家長宣導管制方案後，9月1日起實施。

劉銘傳路上學時段單向通行方案執行前，教育處邀集各單位協助配套措施，包括工務處協助公共障礙物移除，交通處協助設置車輛管制交通標示，仁愛區公所協助張貼公告及受理通行證發放。開學日當天，警察局交通警察大隊和延平派出所派出員警，也到場進行交通指揮，有效改善劉銘傳路的交通。

教育處說 銘傳國中通學區單向管制措施，執行方式是上學日的上午7時至8時，未持證者不得開車沿劉銘傳路駛往銘傳國中方向。當地居民如有出入需求，可向仁愛區公所申請通行證。

基隆市長謝國樑表示，行人友善環境為本市重點政策，為了保障學生通行環境，市府已啟動「行人有序」政策，未來將持續協助本市各校建立安全的通學環境，打造最有愛城市。

警察 行人

