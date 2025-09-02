潮和國小校長謝相如獲卓越領導獎 以身作則用專業成就師生

屏東縣潮和國小校長謝相如獲得教育部114年度校長領導卓越獎，謝相如從事教育工作30多年，今年是她擔任校長的第14年，謝相如是英語專長，她分享，帶領學校團隊就像家人一樣，也要以身作則、教學創新，重視對學生們輔導。

謝相如對教育工作充滿熱忱，潮和國小秉持「全球公民」理念，謝相如以素養導向課程為核心，結合數位教學、英語強化、多元社團及校本課程，培養學生探究、溝通與行動的能力，讓每個孩子都能發揮潛能，成為未來社會的優秀人才。

「平衡基礎與創新，激發師生潛能」，謝相如說，教育應在創新和傳統之間找到一條平衡前進道路。課程從學生生活出發，結合世界議題與在地文化，培養思辨力與行動力。

謝相如說，領導作為上「以行動引領，用專業成就師生未來」，建立教學專業對話機制、帶動校本課程發展、推動雙語教學與數位轉型，落實教師社群共學。她強調，領導不是管理事情，而是激勵人心，讓一群願意不斷學習、不怕挑戰師生團隊，攜手走出自己的教育故事。

屏縣府教育處長陳國祥說，屏東縣的校長夥伴們都很努力，各具不同領導特色，期待校長夥伴們能繼續以創新理念和領導，推動屏東教育發展點亮屏東，讓屏東的孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長，為屏東教育創造更美好的未來。

