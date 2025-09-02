北市金華國中27棵校樹因這原因 護樹成功不砍了

台北市金華國中興建風雨操場，申請移除校內大王椰子等32棵樹木，已砍伐5棵，校友和樹保團體展開護樹，援引樹保條例「具歷史文化珍稀價值」爭取保留。北市樹保幹事會下午審查此案時，教育局同意「樹木不會再動了」樹木和風雨操場可共存。

金華國中今年8月初，因學校風雨操場與光電板工程，擬移除操場邊信義樓前的32棵校樹，8月5日已砍除5棵，經樹保團體和校友奔走，並發公開信給同是校友的副市長林奕華，才暫時停工移樹，但樹保團體持續訴求這些校樹具有50年樹齡，且補件相關圖資，均遭文化局駁回。

「台灣樹人會」秘書長潘翰疆指出，原本這個案子無法經樹保條例程序排入幹事會及樹木保護委員會審查，但經陳情人援引樹保自治條例第2條第1項第4款「具歷史文化珍稀價值」得以排入9月2日市府樹木保護幹事會審查，讓此案露出曙光，今天下午由樹保幹事會審查。

台灣樹人會、金華國中校友護樹團和10餘個聲援護樹團體，下午在北市府前舉行記者會，並提出新事證，佐證這些樹木符合樹保條例的樹齡50年、具歷史文化珍稀價值及群體樹木；潘翰疆強調，「群體樹木」這一項，曾於前市長郝龍斌市府時，有3個受保案例。

為了訴求這些樹齡已滿50年，校友和樹保團體還提出1975年當時「金華女中」(金華國中前身)第5屆畢業紀念冊的老照片，佐證當時大王椰子樹已經有1層樓高；另外，還提出1974、1967年的航照圖，證明大王椰子存在。

記者會結束時，北市教育局官員在現場表示，目前學校風雨操場的工程，已經停止施做，學校目前會對基地調整做評估，未來朝向樹木和工程共存來處理「樹木不會再動了」樹保團體在一旁聽到，忍不住驚呼鼓掌叫好。

幹事會結束審議後，潘翰疆表示，對於教育局不動樹、不移植，變更工程設計，老樹原地保留，已達到雙贏，也對蔣萬安市長、副市長林奕華和教育局長湯志民表達肯定。 為保護金華國中校樹，樹保團體提出樹齡50年照片佐證。記者楊正海／攝影 台北市金華國中興建風雨操場，申請移除校內大王椰子等32棵樹木，日前已砍伐5棵，樹保團體和校友護樹，舉行記者會。記者楊正海／攝影 為保護金華國中校樹，樹保團體提出樹齡50年照片佐證。記者楊正海／攝影 為了保護老樹，金華校友提出1975年當時「金華女中」第5屆畢業記念冊的老照片，佐證當時大王椰子樹已經有1層樓高。記者楊正海／攝影

