斥資9.5億！湖口高中新校區啟用 增設3班、新設AI實驗班

為因應新竹縣人口持續成長所帶來的在地就學需求，並落實縣府「五大高中方案」承諾，新竹縣立湖口高中自114學年度起，高中部與國中部改制為獨立學校。湖口高中於9月1日正式遷入王爺壟新校區，迎接嶄新的學年。

新竹縣長楊文科今天偕同教育局局長楊郡慈、工務處處長戴志君及湖口鄉鄉長吳淑君探訪新校區，楊文科表示，湖口高中遷校計畫為縣府重大教育建設一環。

楊文科說，他上任後開始籌編預算、啟動興建，歷經疫情、國際戰事導致的缺工缺料挑戰，且因中央無相關經費挹注，縣府為徹底解決校舍不足問題，毅然決然一肩扛起9.5億元的工程經費，並於2020年12月核定通過變更設計都審，最終於2022年9月順利決標，同年11月動土典禮，至今讓師生順利進駐新校區。

楊郡慈表示，過去湖口高中因校區空間有限，尤其在十二年國教課綱實施後，教學與學習品質受到影響。新校區啟用後，不僅提供更優質的教學環境，也能因應多元課程發展需求。

目前新校區以21個班級的教學空間分階段啟用，圖書館、會議室等公共設施仍在施工中。縣府已規畫第二期校舍，包括學生活動中心、宿舍、員生合作社及增班教室，預計116學年度完工。屆時將增設「電機與電子群」及「設計群」共3個班級，使湖口高中成為兼具普通高中與職業類科、多元培育及完善設施的優質學府。

校長姜錢珠表示，因應人口增加，114學年度起，高中部由原有的18個班級擴增至21個班級，並增設「AI實驗班」，高中部新校區的硬體設施也已同步到位，包括已完工的操場、射箭場，以及即將在二期工程中完成的活動中心，未來將配備各類體能及體育訓練設施，滿足體育班學生需求。

戴志君表示，新校區由蔡忠孝建築師操刀，以新竹縣鳥「五色鳥」愛鄉愛土的精神進行整體規畫。校舍建築牆面色彩鮮豔的立體凸出框櫺，以及如鳥兒登高展翅的屋頂，象徵鼓勵學生勇於創新、突破框架、展翅高飛，學校預計於12月11日舉行正式落成典禮。 目前新校區以21個班級的教學空間分階段啟用，新竹縣長楊文科今天和局處首長、地方民意代表等，一起視察新校區。記者郭政芬／攝影 湖口高中遷校計畫為新竹縣府重大教育建設一環。記者郭政芬／攝影 新校區由蔡忠孝建築師操刀，以新竹縣鳥「五色鳥」愛鄉愛土的精神進行整體規畫。記者郭政芬／攝影 新竹縣長楊文科今天偕同教育局局長楊郡慈、工務處處長戴志君及湖口鄉鄉長吳淑君探訪新校區，受到學生們熱烈歡迎。記者郭政芬／攝影

商品推薦