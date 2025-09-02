護樹團體籲校樹與設施並存 教育局允諾原地保留

台灣樹人會、金華國中校友護樹團等民團今天呼籲台北市樹木保護委員會採納歷史文化價值、中研院航照影像佐證樹齡逾50年，讓校樹與設施施作並存。北市教育局率先允諾原地保存。

台北市樹木保護委員會今天下午審議「金華國中信義樓前方大王椰子」案。此案源自有退休老師憂心為了蓋風雨操場、綠能照明移除校樹，向市府提報為受保樹。

台北市文化局8月6日發布資訊說明，市民提報指即將移植的樹木應有50年以上，經勘查、調閱農業部農林航測所圖資、民國64年畢業紀念冊比對，確認案址32棵樹木都未達受保護樹木標準（50年以上）。

台灣樹人會秘書長潘漢疆說，受保申請人何小姐屢次補件圖資，均遭文化局駁回，終於在援引台北市樹木保護自治條例第2條第1項第4款的「具人文歷史」價值下，今天排入台北市樹木保護委員會第15屆第1次幹事會議審金華國中老樹受保案，並提3份資料佐證椰子樹滿50年。

他說，計有2份是中研院人社中心GIS專題中心數位典藏台灣早期舊航照影像，1967年的可佐證滿58年，1974年的可佐證滿51；以及1975年金華女中第五屆畢業紀念冊，佐證椰子樹有一層樓高，迄今滿50年。

金華國中校友護樹團成員暨在地居民陳歆怡質疑，樹保自治條例第2條第1項第3款的受保護樹木條件為50年以上，難道「不到50年，就可以砍除？」主張應考量第4款的人文歷史價值，砍樹很快，但應做兩全設計保存。

護樹團體舉例，前台北市長郝龍斌曾引據樹保自治條例第2條第1項第4款的「群體樹木」價值，保存了陽明山美軍眷舍等3個案例樹群，前台北市長陳水扁直接保存永康公園59棵榕樹，呼籲台北市長蔣萬安不要輸給2名前市長，並高喊「不要再砍樹、天氣太熱了、救救老樹」。

潘漢疆說，護樹團體盼剩下的34棵原地保留。台北市教育局科長粘志偉說，8月5日砍5棵後，就請學校暫停施工，共議兩全作法，原要移除的32棵有11棵榕樹、21棵椰子樹（已砍5棵），加上原計移植的茄苳、櫻花、大葉山欖及十字木等共7棵，將在調整施工設計下原地保存。台北市文化局說，彙整委員意見，預計1週結果出爐。

商品推薦