竹縣湖口高中新校區啟用 新設AI實驗班

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣立湖口高級中學今天遷入新校區，新竹縣長楊文科說，新設AI（人工智慧）實驗班，將再設「電機與電子群」及「設計群」共3班，打造兼具普通高中與職業類科學習環境。

湖口高中附設國中部經改制獨立設校，分設為湖口高中與湖口國民中學，湖口高中遷入王爺壟新校區迎新學年，楊文科、新竹縣政府教育局長楊郡慈、工務處長戴志君及湖口鄉長吳淑君視察新校區。

楊文科表示，湖口高中遷校計畫為縣府重大教育建設之一，民國109年12月核定通過變更設計都審，111年9月決標，同年11月動土典禮。

楊郡慈透過文字說，114學年度起高中部由原有18班擴增到21班，增設「AI實驗班」，呼應產業趨勢發展；新校區採分階段啟用，現階段以21班教學空間為優先。

她說，縣府已啟動第2期校舍規劃，包含學生活動中心、宿舍、員生合作社及增班教室等，預計116學年度啟用。

戴志君透過文字表示，新校區校舍建築牆面色彩鮮豔的立體凸出框櫺，及如鳥兒登高展翅的屋頂，象徵鼓勵學生勇於創新；校園設計符合綠建築節能生態、無障礙等空間。

