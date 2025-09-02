18年陪伴偏鄉孩子成長 桃園善永寺成最暖心課後班

很多人笑稱開學日是家長的解脫日，不過位於桃園新屋的善永寺不僅是一座傳統寺廟，更提供課後陪伴與多元課程，讓孩子們在學習中找到自信。桃園市副市長蘇俊賓今天在臉書分享這段暖心故事，直言這份陪伴「讓孩子們看見一個又一個未來的希望。」

蘇俊賓表示，善永寺不論是平日課後、周末，寒暑假，寺廟裡的師父們都會精心安排各種課程和陪伴，18年來默默成為孩子們放學後最安心的去處；負責這項工作的度師父開朗、又帶點堅持，她努力透過不同管道，在學校之間尋找願意來幫忙的老師規畫多元課程，讓附近有需要的孩子們有一個安心陪伴、快樂學習的所在，家長們也得到喘息的空間。

蘇俊賓提到，善永寺當年因缺乏場地，便將佛堂開放為孩子們的活動與練習空間，「佛堂也許是最莊嚴和清修的地方，但在善永寺的眼中，讓孩子們有更大的依靠才是更大的功德。」在互動中，蘇俊賓也發現度師父很有方法、沒有差別心，又非常有原則與耐性，讓一個個原本排斥學習的孩子，逐漸找到方法，甚至愛上這個地方。

蘇俊賓說，這些孩子多年來陸續成長，不僅順利考上理想的高中、大學，在社會上找到不錯的工作，這些大孩子們還會在寒暑假主動回到善永寺，幫忙照顧與指導學弟妹，形成良善的教育循環，也讓他深刻感受到「一個又一個未來的希望」，這正是度師父與眾多志工的堅持，才能讓在地孩子看見更多的可能。 桃園新屋善永寺的度師父，努力提供課後陪伴與多元課程，讓孩子們在學習中找到自信。桃園市副市長蘇俊賓畫下動人畫面。圖／取自蘇俊賓臉書

