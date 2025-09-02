情境式教學、奠基素養 十所幼兒園入圍教學卓越獎

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
屏東縣來義國小附幼。圖／教育部提供
屏東縣來義國小附幼。圖／教育部提供

「114年度教學卓越獎」有27所幼兒園經縣市政府推薦進入複選，經過評選，共有10所幼兒園入圍金、銀質獎名單，將於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳進行頒獎。

教育部表示，入圍教學卓越獎之金、銀質獎團隊分別為：高雄市立鳥松幼兒園、台北市濱江國小附幼、新竹縣東興國小附幼、屏東縣來義國小附幼、國立清大附小附幼、雲林縣馬光國小附幼、嘉義市世賢國小附幼、台南市下營國小附幼、新北市山佳國小附幼、台南市立第六幼兒園。

雲林縣馬光國小附幼擁有獨特花生文化與產業特色，透過繪本帶領幼兒踏出教室走入家鄉，讓知識不再只是書本上文字，而是聞得到、摸得著的真實體驗；幼兒在真實且熟悉的生活情境中學習，從探索環境、參與人際互動到感受文化脈絡，逐步實現全人發展，並透由觀察、分析、歸納與探究能力，穩健踏上學習與成長之路。

台南市立第六幼兒園以「公民審議精神從小扎根」為目標，重視幼兒在身心、認知、情感與社會性等面向的整體發展。透過對氣候議題的探索與實作，培養幼兒面對環境挑戰所需的思辨力與行動力；課程設計融入情境式教學、社區走讀、繪本討論與戲劇創作，引導幼兒認識氣候變遷與生活環境的關聯，並學習表達想法、傾聽他人、尊重不同觀點，逐步奠定公民審議的基礎素養。

國教署表示，10所幼兒園入圍教學卓越獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定，將於11月28日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲頒60萬元獎金，銀質獎則獲頒30萬元獎金。

國立清大附小附幼。圖／教育部提供
國立清大附小附幼。圖／教育部提供
高雄市立鳥松幼兒園。圖／教育部提供
高雄市立鳥松幼兒園。圖／教育部提供
雲林縣馬光國小附幼。圖／教育部提供
雲林縣馬光國小附幼。圖／教育部提供
新北市山佳國小附幼。圖／教育部提供
新北市山佳國小附幼。圖／教育部提供

