新北白雲國小飛行學院課程 獲Google Reference School認證

聯合報／ 記者邱瑞杰
圖／讀者提供
圖／讀者提供
新北市汐止區白雲國小校園有架F-5E戰機，開辦「白雲飛行學院」課程，獲Google Reference School國際認證。昨天開學日，教育局長張明文主持揭牌，帶領師生體驗Google AI教育科技應用，新北教育數位成果躍上國際舞台。校長施富有說，學校全面導入Google教育工具，應用在課程教學，也融入行政流程，提升教學效能與學習深度。

