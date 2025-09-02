聽新聞
0:00 / 0:00
新北白雲國小飛行學院課程 獲Google Reference School認證
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
新北市汐止區白雲國小校園有架F-5E戰機，開辦「白雲飛行學院」課程，獲Google Reference School國際認證。昨天開學日，教育局長張明文主持揭牌，帶領師生體驗Google AI教育科技應用，新北教育數位成果躍上國際舞台。校長施富有說，學校全面導入Google教育工具，應用在課程教學，也融入行政流程，提升教學效能與學習深度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言