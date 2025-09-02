小一不到10人 高雄44所台南72所

昨天開學日，但少子化浪潮下小一新生幾乎每年都減少，高雄今年新生較去年再減753人，市府表示，全校總人數40人以下小學有16所，啟動轉型優質永續發展3年計畫進行輔導。另，台南新生也比去年少598人，小校努力發展特色吸引就讀。

高市長陳其邁昨在楠梓區右昌國小新生開學典禮上表示，少子化問題是國安問題，不只地方政府要努力，盼中央也能在減輕育兒負擔的政策上加碼，讓年輕父母願意生。

高雄今年小一新生1萬8968人，較去年1萬9721人減少753人，有1所國小只招到1名新生，招5人以下19所、10人以下為44所；若用班級數統計，僅剩1班級多達79所，剩2班級則有45所，其中更不乏是市區學校。高市教育局表示，全校總人數40人以下小學有16所，已啟動轉型優質永續發展3年計畫進行輔導。

大樹區興田國小僅1人入學；六龜區新威國小併入美濃區廣興國小，新生僅6人，成為今年唯一併校案例，廣興國小校長林敏琦說，新威分校6名新生留在原校區就讀，目前該分校總人數仍有30人。

台南部分，去年小一新生人數1萬4316人，今年降為1萬3718人，而各校小一新生20人以下的學校有104所，其中10人以下72所，且非偏鄉也有學校的小一新生人數低於20人，抵扣特殊生後勉強維持2班；為此，學校都努力發展特色創造口碑，力求翻轉，希望吸引更多家長讓孩子來就讀。

此外，雲林縣宜梧國中原為口湖國中分部，1974年獨立設校，全盛時期5、600名學生，因淹水嚴重1992年遷至現址，當時學生數還維持500多人，但學生數年年遞減，上學年度只剩5班38人，多名議員提案要求轉型，縣府決定與致誠基金會合作引進KIST創新教育模式經營計畫，縣長張麗善昨揭牌KIST公辦民營的實驗國中，是雲林第4所公辦民營學校、也是沿海第1所。

宜梧國中校長張碩玲說，實驗國小一掛牌，新生馬上增至23人，甚至有3人為學區外學生，新學年全校共5班52名學生，會導入專題學習法，以家鄉為基地探索口湖在地海洋生態、養殖產業及社區發展等議題，強化學生自主學習能力。