邱佩琳為新生載台灣藍鵲頭冠 透過通學安全、校舍改建提升學習環境

國中、小學今天開學，基隆市副市長邱佩琳前往東信國小，與校長曾恕華一同在校門口，為新生戴上校鳥——台灣藍鵲頭冠，迎接小朋友展開新的學習旅程。邱佩琳說，通學安全與校舍改建是市府重要施政目標，要讓孩子在更安全優質的環境中快樂學習。

邱佩琳今早與教育處副處長楊永芬、工務處長簡翊哲、市警局長林信雄和曾恕華，一同在校門口迎接小一新生，恭喜小朋友們展開全新的學習旅程。現場還有森巴鼓、踢踏舞表演，以及體操、高爾夫與跆拳道等特色體驗課程，讓孩子們在充滿活力與歡笑中迎接新學期。

邱佩琳表示，市府已投入1億2298萬5000元推動「校園周邊通學安全改善工程」，東信國小通學步道已完工，包含人行道鋪面改善、家長接送區增設與人車動線調整，大幅提升學童通行安全。

邱說，市府也已成功爭取近2億元經費，推動老舊校舍「育智樓」改建工程，預計10月底發包，兩年內完工，興建4層樓、16間教室，讓孩子們在更安全、舒適與優質的環境學習。

東信國小發展體育特色，獲選教育部「高爾夫扎根學校」，設有全台少見的室內模擬高爾夫教室，突破場地與天候限制，幫助學生學習標準揮桿技巧。市府另補助300萬元建置全新體操教室，配備專業地墊、平衡木與彈翻床，提供安全且專業的訓練空間。

邱佩琳致贈新生精美繪圖本，期勉小朋友用圖畫記錄成長歷程，並透過「給新生家長的一封信」，向家長會長潘亮岑及全體家長，傳達市府教育藍圖，邀請家長參與，共同營造基隆成為亞洲最溫暖、最有愛的城市。