開學闖關 新北汐止東山國小學童體驗生態、樂活、童玩趣

今(1)日開學日，汐止區東山國小舉辦開學日迎新活動，以體驗「生態、樂活、童玩」為主題，透過闖關的方式歡迎11位小一新鮮人入學，包括丟沙包、聞香草植物等等，學長姊一起玩，希望帶著小一新生能很快的融入東山幸福學校。

在開學日9月1日一大早，校長、家長會會長，在校門口迎接小一新生及二到六年級學長姊進入校園，並且開始進行體驗「生態、樂活、童玩」闖關活動，以遊戲闖關方式，引導新生適應學校生活、歡樂學習，也可以促進親子間情誼還有增進親師生彼此認識，快樂的進入東山大家庭。

進入校園後，需要通過三道關卡，首先是「認識校園生態」，開學聞香的關卡，小朋友先聞信封袋裡的香草植物，然後，再對照校園裡的三種植物，說出對應的名稱，還有一關是投籃，讓孩子們在運動中釋放壓力，增強身體健康，至於「丟沙包」，則是透過傳統遊戲丟沙包，讓孩子們在遊戲中學習台語，增進對本土文化的認識，三道關卡過了，親子就可以在校園百年茄冬樹下合影留念，留下第一天上小學的美好畫面。

東山國小學生說，很喜歡學校開學日的活動，今天玩好幾個關卡，覺得讓開學變的比較有趣，也可以讓小一新生，體驗東山國小。

東山國小家長會長陳一龍指出，今天學校開學迎新的活動，大家都非常的開心，校園裡安排了運動的、生態的活動，讓孩子們闖關，讓他們變得很有精神有朝氣，也期待新的學期，小朋友在東山國小都能開心學習、快樂成長，打造一個幸福的學校。

黃丞傑校長表示，透過今日活動幫助小一新生適應新環境，增強他們的社交能力，並讓他們在輕鬆的氛圍中建立對學校的歸屬感。同時學校希望讓孩子們在開學前能夠更好地認識同學和老師，為即將開始的小學生活打下良好的基礎。校長期待每位新生都能在這個充滿幸福與支持的環境中，快樂成長，迎接未來的學習挑戰。