改善通學安全 新北貢寮國小將優化周邊交通環境
貢寮國小周邊的通學環境長期存在安全隱憂，讓不少家長與師生都很擔心，為了改善學生上下學的交通安全，今(1)日上午，市議員林裔綺服務處、雙玉里長吳永彬、貢寮國小校長楊小梅，連同市府交通局與瑞芳警分局等單位，一同前往學校周邊現場會勘，討論可行的改善方案。
其中，校園側門口通往正門口的路段有一處轉彎道，常出現視線死角，是通學動線中最令人擔心的地點。尤其在上下學尖峰時段，車流與人流交錯，稍有不慎便可能釀成危險，讓家長與校方都非常憂心。
市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，師生的安全是最基本的保障，會全力協助爭取經費與資源，讓改善工程能夠儘速推動。交通局與警方也針對現場實況提出初步規劃，包括增設標線型人行道、設立警示標誌、加強視線導引。
雙玉里長吳永彬也表示，學校是地方的心臟，未來會繼續與市府密切合作，逐步打造安全、友善的生活與學習空間。
