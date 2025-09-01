新北白雲國小飛行學院課程揚名 獲Google Reference School國際認證

新北市汐止區白雲國小的校園有架F-5E戰機，開辦「白雲飛行學院」課程聞名在外，獲得Google Reference School國際認證。新北市教育局長張明文今天主持揭牌典禮，帶領師生體驗Google AI教育科技應用，新北教育數位成果再次躍上國際舞台。

白雲國小將飛行特色課程與數位學習緊密結合，發展獨一無二的學校本位課程，從探索F-5E戰機歷史，到運用數位工具模擬飛行，讓孩子們的學習突破課本框架，在創意與自信中展翅翱翔，成為新北市第2所、全國第6所通過認證的Google Reference School。

白雲國小校長施富有說，學校全面導入Google教育工具，不僅應用在課程教學，也融入行政流程，提升教學效能與學習深度。這次獲得國際認證，是對學校多年深耕數位教育，打造創新學習環境的肯定。

張明文今到白雲國小主持認證揭牌儀式，並觀看學生展現AI教育應用設計互動成果，包括與Gemini AI 玩猜謎、透過 Gemini Canvas 進行小程式開發等。

六年級學生鄭晴柔說，一開始覺得很難，但一再慢慢嘗試，真得完成了小程式，還能教同學操作，覺得自己像小小工程師，超有成就感。

張明文表示，白雲國小的成就是學校的突破，也展現新北數位教育的領先，Google Reference School國際認證，是回報師生努力的獎章。孩子們從學習者到創作者的轉變，也展現出新北推動AI教育的核心精神。