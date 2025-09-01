代理教師不足 彰縣府招考正式教師、聘退休師補缺

彰縣議會開臨時會，民進黨彰化縣議員周君綾詢問縣府如何解決代理教師不足問題；教育處長蔡金田表示，縣府招考正式教師，降低代理教師比例，也以聘任退休教師兼課等方式補足。

彰化縣議會今天召開第20屆第14、15、16次臨時會，議程安排議案報告以及聽取審計室決算審核報告，彰化縣長王惠美率領縣府一級局處長出席。

民主進步黨彰化縣議員周君綾質詢時說，取得教師證的民眾都不願上講台，教師缺額問題持續惡化，根據教育部統計，2023年僅有3成左右的師資培育生選擇報考正式教師甄試，近7成選擇不走上講台，彰化縣要如何解決師資不足問題。

她也建議，彰化縣2026年統籌分配款將達新台幣325億多元，縣府是否能加強雙語教學經費、設置雙語示範學校，提升彰化教育競爭力。

民進黨彰化縣議員莊陞漢則說，縣內多所國中教師都有缺額，流浪教師已成過去式，現在反而是沒有人想要來當老師，學校都在搶老師，呼籲縣府教育處提供更好的條件，讓老師願意來彰化服務。

彰縣府教育處長蔡金田回覆，每年開學時，代理教師不足都成為各校問題，若從供需制度來看，師資養成由中央負責，縣府這幾年都在招考正式教師，降低代理教師比例，各校也採用聘任退休教師兼課或現有教師超時授課等方式補足。

蔡金田說，各校要徵選代理教師，縣府也可協助入選正式教師甄試的備取老師，優先分發到各校補上缺額。