代理教師不足 彰縣府招考正式教師、聘退休師補缺

中央社／ 彰化1日電
彰縣議會開臨時會，民進黨彰化議員周君綾詢問縣府如何解決代理教師不足問題；教育處長蔡金田表示，縣府招考正式教師，降低代理教師比例，也以聘任退休教師兼課等方式補足。

彰化縣議會今天召開第20屆第14、15、16次臨時會，議程安排議案報告以及聽取審計室決算審核報告，彰化縣長王惠美率領縣府一級局處長出席。

民主進步黨彰化縣議員周君綾質詢時說，取得教師證的民眾都不願上講台，教師缺額問題持續惡化，根據教育部統計，2023年僅有3成左右的師資培育生選擇報考正式教師甄試，近7成選擇不走上講台，彰化縣要如何解決師資不足問題。

她也建議，彰化縣2026年統籌分配款將達新台幣325億多元，縣府是否能加強雙語教學經費、設置雙語示範學校，提升彰化教育競爭力。

民進黨彰化縣議員莊陞漢則說，縣內多所國中教師都有缺額，流浪教師已成過去式，現在反而是沒有人想要來當老師，學校都在搶老師，呼籲縣府教育處提供更好的條件，讓老師願意來彰化服務。

彰縣府教育處長蔡金田回覆，每年開學時，代理教師不足都成為各校問題，若從供需制度來看，師資養成由中央負責，縣府這幾年都在招考正式教師，降低代理教師比例，各校也採用聘任退休教師兼課或現有教師超時授課等方式補足。

蔡金田說，各校要徵選代理教師，縣府也可協助入選正式教師甄試的備取老師，優先分發到各校補上缺額。

彰化 議員 代理教師

相關新聞

新北白雲國小飛行學院課程揚名 獲Google Reference School國際認證

新北市汐止區白雲國小的校園有架F-5E戰機，開辦「白雲飛行學院」課程聞名在外，獲得Google Reference Sc...

霸凌學生遭解聘羽球教練 被檢舉借學校場地「復職」？校方這樣說

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年爆發霸凌學生遭解聘，最近被人本基金會發現他向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租借...

竹市數位實中首開學 將開辦美、加雙聯學程成亮點

新竹市首所、亦是全國第二所、非六都地區第一所數位實驗高中，歷經16個月籌備，新竹市立數位實驗高中今舉辦開學典禮，校長陳彥...

雲林沿海第1所KIST實驗國中掛牌 宜梧國中轉型公辦民營

原本學生數由500多人減至去年只剩38人的雲林縣宜梧國中，與致誠基金會合作，今天掛牌改成沿海第1所KIST公辦民營的實驗...

4國7交換生參加這所高中開學 打算1年通過華語檢定

台中市僑泰高中今天的開學典禮很不同，因為有來自4個國家的7位國際交換生一起參加。他們由大里、國光、西屯、至善等扶輪社引介...

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

今天開學，台南市長黃偉哲一大早與教育局長鄭新輝到永康國小，迎接學生返校上課，並視察校園防疫措施與交通安全執行情形。永康國...

