竹市數位實中首開學 將開辦美、加雙聯學程成亮點

新竹市首所、亦是全國第二所、非六都地區第一所數位實驗高中，歷經16個月籌備，新竹市立數位實驗高中今舉辦開學典禮，校長陳彥宇表示，數位實中是數位教學優先的創新型態高中，採實體與線上混成的教學模式。配合108課綱的將高中國、英、數列為必修，其他科目則由學生選修。同時有關美國與加拿大的雙聯課程，也將在8日開辦，期成為竹市新設亮點高中。

市府指出，市府秉持對優質教育理念的決心及堅持，自籌經費先行啟動籌備設校，自去年至今年間共挹注學校相關工程、設備與校務運作經費達7539萬元。

竹市數位實驗高中自去年4月26日揭牌成立籌備處至今，歷時16個月，實驗教育計畫與相關規範於今年2月獲教育部核定通過。在學校團隊積極籌辦設校事宜，以及各界的支持與協助下，今日終於與其他市立學校同步迎來開學日，正式展開嶄新的教育篇章。

陳彥宇表示，身為重視數位教學的創新型態高中，校方以完善且舒適的數位學習環境為基礎，採用實體與線上混成的教學模式。配合108課綱的將高中國、英、數列為必修，其他科目則由學生選修。鼓勵學生自主學習、跨域統整與問題解決能力。

陳彥宇說，受惠於實驗教育的彈性與鬆綁，校方在保留教育部課程綱要重要元素的同時，也開設許多具特色的校訂必修與多元選修課程。包括「自我悅納」、「高效學習」、「移地任務」、「專題製作」、「服務學習」、「科技學程」、「防空與航太」等，都是具有特色及教育意義的課程。

陳彥宇說明，校方於開學前已完成新生入學前的活動。包括安排讓學生充分認識各處室，以及到竹科的科技生活館進行師生團建活動，獲得學生與家長好評。